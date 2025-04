Arabelle Solutions choisit la solution FS² AutoBank de Serrala pour automatiser ses processus financiers

Arabelle Solutions choisit FS² AutoBank de Serrala pour optimiser sa trésorerie et renforcer l’efficacité de ses processus financiers nucléaires.

L'automatisation des processus financiers joue un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité et de la précision. Nous sommes fiers de soutenir Arabelle Solutions dans cette démarche.” — James Farell, VP Sales EMEA.

NORDERSTEDT, HAMBURG, GERMANY, April 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Serrala, leader mondial de l'automatisation des processus financiers, a annoncé aujourd'hui qu'Arabelle Solutions, leader technologique de production des turbines destinées aux réacteurs de centrales nucléaires, et membre du groupe EDF Energy, a choisi la solution FS² AutoBank de Serrala pour améliorer la gestion de sa trésorerie.Arabelle Solutions, qui avait déjà utilisé des solutions de gestion financière de chez Serrala, a réaffirmé sa confiance dans la fiabilité et la performance de la solution. Dans le cadre de cette coopération renouvelée, le leader du marché de turbines pour centrales nucléaires mettra en œuvre FS² AutoBank avec des fonctionnalités de capture des avis de paiements et de comptabilisation automatique des extraits de comptes bancaires avec les postes non soldés. Le système a été choisi pour son automatisation intelligente et sa rationalisation des opérations financières.L'intégration optimale avec SAP, y compris la compatibilité avec S/4HANA, ainsi que l'excellent support client de Serrala, ont été les principaux facteurs de décision lors de la sélection de la solution. En s'appuyant sur FS² AutoBank, l'entreprise vise à optimiser les opérations financières, tout en maintenant des niveaux élevés d'automatisation et de précision dans la gestion de sa trésorerie."Nous sommes fiers de poursuivre notre coopération avec Arabelle Solutions, un acteur essentiel du groupe EDF. Le secteur de l'énergie est en pleine mutation, en raison d'exigences réglementaires croissantes, d'une pression de plus en plus forte liée aux initiatives en matière d'énergie verte et d'un renforcement des exigences au niveau du contrôle financier. L'automatisation des processus financiers joue un rôle essentiel dans l'amélioration de l'efficacité, de la précision et de la conformité, et nous sommes ravis de soutenir Arabelle Solutions dans cette voie", a commenté James Farell, VP Sales EMEA.Grâce à ce partenariat, Arabelle Solutions est en mesure de rationaliser les opérations bancaires, en réduisant les processus manuels et en minimisant les erreurs, ce qui permet d'avoir une clôture mensuelle plus rapide.À propos de SerralaSerrala est le leader mondial de l'automatisation des processus financiers. Sa suite de logiciels d'automatisation financière primée rationalise tous les processus liés au fonds de roulement, y compris l'encaissement, les paiements, les liquidités et la gestion de la trésorerie.Des milliers d'entreprises dans le monde font confiance à la suite de logiciels d'automatisation financière assistée par l'IA de chez Serrala. Elles l'utilisent pour optimiser le fonds de roulement, fournir des informations en temps réel et créer une excellente qualité opérationnelle grâce à une ingénierie performante et à une intégration transparente.Serrala fait progresser les services financiers depuis plus de 40 ans avec des solutions qui accélèrent la croissance, améliorent la prise de décision et permettent d'atteindre durablement une réussite financière.À propos d'Arabelle Solutions :Arabelle Solutions propose un large portefeuille de technologies et des services de îlots de turbines qui sont utilisés dans plus d'un tiers des centrales nucléaires dans le monde, aidant ainsi les clients du monde entier à fournir une énergie fiable dans leur transition vers un avenir à faibles émissions de carbone. La turbine à vapeur Arabelle est la plus avancée de son genre et la société fournit des solutions de support du cycle de vie des îlots de turbine pour tous les types de réacteurs nucléaires - améliorant la puissance de sortie, réduisant l'empreinte environnementale et réduisant les coûts d'exploitation. Arabelle Solutions compte environ 3 300 collaborateurs répartis dans 16 pays et est une filiale du groupe EDF.

