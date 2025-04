UEFA appoints BEYOND Hospitality to deliver the UEFA Champions League™ Final Official Hospitality Travel Programme.

كلّف الات

كلّف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) شركة BEYOND Hospitality بتقديم برنامج الرحلات والضيافة الرسمي لنهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™).



• وقد اختيار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم شركة BEYOND Hospitality لتصميم وتسويق وبيع باقات الرحلات والضيافة الرسمية لنهائي ميونخ 2025، وبودابست 2026، ونهائي 2027 (ستُحدد المدينة المضيفة لاحقًا).

• ستقدم BEYOND مجموعة مختارة بعناية من تجارب الرحلات والإقامة الراقية والفخمة، تحتفي بالمدن المضيفة وتوفر الوصول إلى الضيافة الرسمية في الملعب يوم المباراة.



كلّف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) شركة BEYOND Hospitality من أجل تصميم وتحديد وبيع برنامج رحلات الضيافة الرسمي لنهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) للنسخ الثلاث القادمة من بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) الشهيرة - والذي سيتم استضافته في ميونيخ في عام 2025 وبودابست في عام 2026، مع الإعلان عن مكان الاستضافة لعام 2027 لاحقًا.

يتنافس في كل عام أفضل أندية كرة القدم في أوروبا - فرق الدرجة الأولى - في دوري أبطال أوروبا (UEFA)، والذي يبلغ أقصى منافسة له في نهائي دوري أبطال أوروبا.(UEFA Champions League™). تعد هذه المباراة المفضلة لدى المشجعيين من بين أكثر الأحداث الرياضية مشاهدة في العالم - وهي احتفال سنوي بالرياضة وبعض لاعبيها المميزين ومنافساتها.

يُمكن للمشجعين الراغبين في السفر إلى نهائي 2025 في ميونيخ الآن حجز خدمات الإقامة والرحلات الشاملة مع شركة BEYOND Hospitality المبتكرة للضيافة الرياضية. بالإضافة إلى ذلك ، ونظرًا لأن BEYOND وكيل مبيعات الضيافة الرسمي المعتمد لنهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™)لأعوام 2025/2026/2027 ، فإنها تُمكّن المشجعين حصريًا من عيش التجربة الفريدة مباشرة في الملعب والاستمتاع بها من خلال باقات الضيافة الرسمية الشاملة للتذاكر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



سيشمل برنامج الرحلة الرسمي لنهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) التابع لشركة BEYOND Hospitality خيارات الإقامة في فنادق مختارة من فئة الأربع والخمس نجوم، والتنقل من وإلى ملعب المباراة، وجولات لمشاهدة معالم المدينة وغيرها من التجارب والخدمات خارج الموقع. تقدم ميونيخ ، البلد المضيف هذا العام ، للزوار مزيجًا مثاليًا من التاريخ الغني والثقافة الحيوية ومناظر المدينة المذهلة وثقافة تشجيع كرة القدم الراسخة مما يجعلها وجهة سفر مثالية لنهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) 2025. أما أولئك الذين يخططون للمستقبل، تُعد مدينة بودابست، عاصمة المجر، من المدن الرائعة التي تشتهر بهندستها المعمارية التاريخية وأماكنها الثقافية النابضة ونهر الدانوب الشهير ، فضلا عن كونها موطنًا لفرق كرة القدم من الدرجة الأولى. تتمتع كلتا المدينتين ببنية تحتية ممتازة للملاعب وشبكة فنادق متينة، مما يجعلهما مثاليين للترحيب بمشجعي نهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) الراغبين في السفر إلى أفضل مباراة سنوية لكرة القدم للأندية في القارة.

كما توفر BEYOND، بالإضافة إلى خيارات الرحلات والإقامة، إمكانية الوصول إلى منتجات الضيافة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تشمل الصالات المشتركة والمطاعم داخل الملعب وحتى الصناديق الخاصة الحصرية - والتي تمثل جميعها حلاً "متكاملاً" لتجربة نهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) الاستثنائية والثرية.

قال الرئيس التنفيذي لشركة BEYOND Hospitality، هايمي بايروم: "يطيب لشركة BEYOND أن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في هذا الحدث الشهير حيث نتطلع إلى تعزيز محفظتنا وتقديم عدد متزايد من الأحداث المرموقة لعملائنا. سترتقي باقات الرحلات والإقامة المُنتقاة بعناية لمستوى هذه المباراة الرائعة. وسنقدم لعملائنا أماكن رائعة للإقامة، وأماكن يمكن رؤيتها، فضلاً عن السفر السلس، مع التركيز على عرض المدن المضيفة النابضة بالحياة كخلفية لكرة القدم التي لا تنسى."



تتوفر الآن المبيعات المباشرة لنهائي دوري أبطال أوروبا (UEFA Champions League™) 2025. يمكن للمهتمين بهذا الحدث التسجيل على UCLF.beyond-hospitality.com أو إرسال بريد إلكتروني إلى UCLF-enquiries@beyond-hospitality.com لمعرفة المزيد من المعلومات.



نحن لا نكتفي بتقديم الضيافة؛ بل نجدد مفهومها.

تأسست مجموعة BEYOND Hospitality في عام 2023 من قبل أصحاب الرؤى والمحاربين القدامى في مجال الضيافة الرياضية، حيث جمعت عقودًا من الخبرة وسجلاً حافلاً - لإعادة تصور الأحداث الرائعة. BEYOND ليست مجرد شريك تنفيذي؛ بل نغطي النطاق الكامل لإنشاء وإدارة برامج الضيافة لأصحاب الفعاليات، بدءًا من وضع الاستراتيجية وصولًا إلى تطوير المنتجات والتسعير، وإدارة المخزون، والمبيعات، والتسويق، وغير ذلك. بشكل جماعي، تتوج خدماتنا في تجارب ضيافة رياضية استثنائية في جميع أنحاء العالم، للعملاء النهائيين ومنظمي الفعاليات.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) في ديسمبر 2024 عن تكليف شركة BEYOND باعتبارها شريك الضيافة الرسمي لكأس العالم للأندية (FIFA 2025™). وكانت شركة BEYOND أيضًا مسؤولة عن بيع وتقديم برنامج الضيافة الرسمي لبطولة كوبا أمريكا (CONMEBOL 2024™) وهي الوكيل الحصري لمبيعات أحدث منتجات الضيافة لنادي ليفربول لكرة القدم في ملعب أنفيلد، صالة المؤسسون (Founders Lounge).

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.beyond-hospitality.com



الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: مرحبًا بكم في عرين كرة القدم الأوروبية.

تُعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية، وهو منظمة غير هادفة للربح تدعم وتضمن استمرار ازدهار الرياضة الأكثر شعبية في العالم على شتى المستويات عبر اتحاداتها الأعضاء البالغ عددها 55 اتحادًا. كما يستثمر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كجزء من التزامه، 97.5٪ من إيراداته في الأنشطة والمشروعات والمبادرات المُتعلقة بكرة القدم التي تضمن التطوير المتواصل للعبة الاحترافية للرجال والسيدات وكذلك الشباب والقاعدة الشعبية وكرة الصالات.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.uefa.com.

