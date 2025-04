La UEFA designa a BEYOND Hospitality como Proveedor Oficial de Viajes de Hospitality para la Final de la Champions

ZURICH, SWITZERLAND, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- • BEYOND Hospitality fue elegido por la UEFA para crear, promocionar y vender paquetes de viaje y hospitality oficiales para Múnich 2025, Budapest 2026 y 2027 (sede por confirmar).

• BEYOND ofrecerá una gama cuidadosamente seleccionada de experiencias de viaje y alojamiento premium y de lujo que celebran las ciudades sedes y brindan acceso al hospitality oficial en el estadio el día del partido.

BEYOND Hospitality ha sido designada por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para diseñar, empaquetar y vender el Programa Oficial de Viaje de Hospitality de la Final de la UEFA Champions League™ para las próximas tres ediciones de su prestigioso evento, que se celebrarán en Múnich en 2025 y en Budapest en 2026, quedando la sede de 2027 por anunciarse.

Cada año, los mejores clubes de fútbol de Europa (los equipos top de cada división) compiten en la aclamada UEFA Champions League, que culmina con la Final de la UEFA Champions League™. Este encuentro es el favorito de los aficionados y uno de los eventos deportivos más vistos del mundo: una celebración anual del juego y de algunos de sus jugadores y rivalidades más emblemáticos.

Los aficionados que deseen viajar a la Final del 2025 en Múnich ya pueden reservar paquetes de alojamiento y servicios de viaje con la innovadora empresa de hospitality deportivo BEYOND Hospitality. Además, como Agente de Ventas de Hospitality Oficial Autorizado para la Final de la UEFA Champions League™ 2025/2026/2027, BEYOND entregará a los aficionados una experiencia única en el estadio con los Paquetes de Hospitality Oficiales de la UEFA que incluyen las entradas y muchos servicios más en-sitio.

El Programa Oficial de Viaje de Hospitality de BEYOND Hospitality para la Final de la UEFA Champions League™ incluirá opciones de alojamiento en hoteles seleccionados de cuatro y cinco estrellas, transporte desde y hacia el estadio, recorridos turísticos por la ciudad y otras experiencias y servicios fuera del recinto. Múnich, la ciudad sede de este año, ofrece a los visitantes la combinación perfecta de historia, una vibrante cultura, paisajes urbanos y una afición consolidada al fútbol, lo que la convierte en un destino de viaje ideal para la Final de la UEFA Champions League™ de 2025. Para aquellos que planifiquen con más antelación, Budapest, la capital de Hungría, es una ciudad impresionante conocida por su arquitectura histórica, su dinámica escena cultural y el icónico río Danubio, además de ser la sede de equipos de fútbol de primer nivel. Ambas ciudades cuentan con una excelente infraestructura de estadios y una red hotelera establecida, lo que las hace ideales para recibir a los aficionados de la Final de la UEFA Champions League™ que deseen viajar al principal encuentro anual de clubes de fútbol del continente.

Junto con las opciones de viaje y alojamiento, BEYOND ofrece acceso a los productos de Hospitality Oficiales de la UEFA, que van desde lounges compartidos y restaurantes en el estadio hasta palcos privados exclusivos; combinados, estos son una solución integral para una experiencia verdaderamente amplificada de la Final de la UEFA Champions League™.

El presidente ejecutivo de BEYOND Hospitality, Jaime Byrom, afirmó: “BEYOND está encantado de trabajar con la UEFA en este evento emblemático, ya que buscamos ampliar nuestro portafolio y ofrecer un número cada vez mayor de eventos prestigiosos a nuestros clientes. Estos paquetes de viaje y alojamiento están a la altura de este increíble partido. Ofreceremos a nuestros clientes maravillosos lugares para alojarse, un sinfín de cosas por ver y viajes sin complicaciones, con el foco puesto en mostrar las vibrantes ciudades anfitrionas como escenario de un fútbol inolvidable”.

La venta directa de entradas para la Final de la UEFA Champions League™ 2025 ya está disponible. Quienes lo deseen pueden registrar su interés en UCLF.beyond-hospitality.com o enviar un correo electrónico a UCLF-enquiries@beyond-hospitality.com para obtener más información.

BEYOND Hospitality

No solo ofrecemos hospitality, lo redefinimos.

BEYOND Hospitality Group fue fundado en 2023 por visionarios y expertos en el ámbito del hospitality deportivo, que suman décadas de experiencia y una trayectoria reconocida con el fin de reinventar eventos extraordinarios. BEYOND es más que un socio operativo: llevamos a cabo desde la creación, organización de programas de hospitality para los organizadores de eventos y estrategia, hasta el desarrollo de productos y costeo, gestión del inventario, ventas, marketing y mucho más. En conjunto, nuestros servicios culminan en extraordinarias experiencias de hospitality deportivo en todo el mundo, para usuarios finales y propietarios, organizadores y promotores de eventos.

En diciembre de 2024, la FIFA anunció la designación de BEYOND como el proveedor oficial de Hospitality del Mundial de Clubes FIFA 2025™. BEYOND también fue responsable de la venta y entrega del programa de hospitality oficial de la CONMEBOL Copa América 2024™ y es el agente exclusivo de ventas del nuevo hospitality del Liverpool FC en el Founders Lounge del Anfield Stadium.

Para más información, visite www.beyond-hospitality.com.

UEFA: bienvenidos a la casa del fútbol europeo.

La UEFA es el órgano rector del fútbol europeo y una organización sin ánimo de lucro que apoya y garantiza que el deporte más popular del mundo siga prosperando en todos los niveles en sus 55 federaciones miembro. Como parte de su compromiso, la UEFA invierte el 97,5 % de sus ingresos en actividades, proyectos e iniciativas relacionadas con el fútbol que garantizan el desarrollo continuo del fútbol profesional masculino y femenino, así como del fútbol juvenil, de base y de futsal.

Para más información, visite www.uefa.com.

