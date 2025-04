Freen OÜ lance la commercialisation de l’éolienne Freen-H15 de 15 kW

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, April 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, l’un des plus grands fabricants d’éoliennes de petite taille dans l’Union européenne, lance son tout nouveau produit : la Freen-H15, une éolienne de 15 kW conçue pour les consommateurs d’énergie de petite et moyenne taille. Avec une capacité de production annuelle allant jusqu’à 500 unités, la Freen-H15 est désormais disponible à l’achat sur www.freen.com. Avec une puissance nominale de 15 kW à 11 m/s et un diamètre de rotor de 11 mètres, la Freen-H15 est conçue pour offrir un rendement maximal. Son design de pales haute performance et sa nacelle robuste permettent une production d’énergie exceptionnelle, supérieure à celle des autres turbines de sa catégorie. Le modèle est disponible avec un mât monopôle de 18 ou 22 mètres, offrant une grande adaptabilité aux différents environnements d’installation. Certifiée pour des conditions de vent de classe IEC II, la turbine fonctionne dans une plage de température allant de -25°C à +60°C et est conçue pour durer 20 ans.« Le marché européen exige des éoliennes de petite taille robustes et fiables, issues de fabricants locaux de confiance », déclare Andrey Khimenkov, PDG de Freen OÜ. « Avec la Freen-H15, nous répondons à cette exigence en offrant des performances supérieures dans des conditions de vent modéré, une installation simplifiée, un entretien minimal et une fiabilité éprouvée à long terme. C’est une solution idéale d’énergie renouvelable pour les entreprises et les collectivités. »Caractéristiques principales de la Freen-H15 :Puissance nominale : 15 kW à 11 m/s, avec une puissance maximale de 17 kWSécurité & fiabilité : Orientation passive face au vent avec dérive, fonctionnement à basse vitesse (71 tr/min), système de freinage renforcé (frein par décrochage, frein électromécanique de sécurité, freins en bout de pale)Orientation intelligente : Combinaison des pales et de la dérive pour une récupération optimale de l’énergieRespect de l’environnement : Niveaux sonores faibles (<45 dB à 60 m) et conception respectueuse de la fauneLa Freen-H15 offre une solution fiable et efficace pour compléter les connexions au réseau électrique par de l’énergie propre. Conçue pour la durabilité et la simplicité d’utilisation, elle dispose d’un système d’orientation passive avec dérive, d’un générateur asynchrone couplé à un réducteur planétaire, ainsi que d’un système de freinage de sécurité. Fonctionnant à une vitesse constante de 71 tr/min, elle assure une sécurité accrue pour les personnes comme pour les animaux. Le contrôleur Orbital assure une surveillance fluide et un contrôle simplifié, avec une option d’accès à distance.La Freen-H15 est une solution idéale pour ceux qui recherchent une énergie éolienne économique et évolutive. Elle nécessite peu d’entretien, avec des pièces de rechange stockées dans l’entrepôt central de Freen OÜ, en Estonie. L’installation, le service et la maintenance post-garantie sont assurés par un réseau de représentants locaux qualifiés.Les installations de production de Freen OÜ appliquent des normes strictes de contrôle qualité et sont certifiées ISO 9001, ISO 3834-2 et CE EN 1090-2. La Freen-H15 est disponible à la commande avec un délai de livraison de 12 semaines. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.freen.com À propos de Freen OÜFreen OÜ est un fabricant estonien d’éoliennes de petite taille, engagé à fournir des solutions d’énergie éolienne fiables et accessibles à l’échelle mondiale. Grâce à une fabrication localisée dans l’UE et à une conformité rigoureuse aux normes de qualité, Freen associe expertise technique et technologie brevetée pour répondre à des besoins énergétiques diversifiés.

