Freen anunță lansarea turbinei eoliene de 20 kW pentru ferme și industrie

Freen-H20, turbină eoliană cu ax orizontal de 20 kW construită pentru consumatorii medii de energie, este acum disponibilă pentru comandă.

Am introdus modelul Freen-H20 pentru a răspunde nevoilor consumatorilor medii” — Andrey Khimenkov, CEO Freen OÜ

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, June 27, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, producător european de turbine eoliene mici omologate și sisteme hibride, anunță lansarea celui mai nou produs din portofoliu: Freen-H20, o turbină eoliană cu ax orizontal destinată consumatorilor de energie de dimensiuni medii. Cu o calitate certificată, logistică eficientă în întreaga Europă și conformitate deplină cu standardele IEC și ISO, Freen își continuă misiunea de a oferi soluții de energie regenerabilă fiabile și accesibile.Freen-H20 este al doilea model cu ax orizontal din portofoliul companiei, după Freen-H15. A fost proiectat special pentru a deservi ferme, fabrici, sisteme hibride și cooperative energetice care necesită o putere mai mare și performanță solidă, fie în regim off-grid, fie conectate la rețea.„Am introdus modelul Freen-H20 pentru a răspunde nevoilor consumatorilor medii”, a declarat Andrey Khimenkov, CEO Freen OÜ. „Vrem să oferim companiilor posibilitatea de a valorifica energia vântului, reducându-și amprenta de carbon și contribuind la un viitor mai verde.”Construită pentru versatilitate și performanțăFreen-H20 îmbină un design de calitate industrială cu instalare flexibilă și performanțe remarcabile, fiind ideală pentru utilizatorii de energie medie din agricultură, industrie și sisteme hibride.Specificații tehnice:Putere nominală: 20 kWViteză de pornire: 3,5 m/sViteză de oprire: n/aClasa vântului: IEC IIDiametrul rotorului: 15 mSuprafața măturată: 177 m²Tip de turn: Rețea metalică, opțiuni între 12–36 mGenerator: Asincron cu reductor planetarSistem de frânare: Frânare aerodinamică prin stall, frână de siguranță electromecanică, frâne centrifuge montate pe vârfurile palelorConectare la rețea: Conectare directă cu compensare a puterii reactiveStandarde: IEC 61400-2:2013 pentru turbine eoliene miciSecuritate avansată și inginerie pregătită pentru hibridizareProiectată cu un sistem de orientare pasiv și comenzi aerodinamice de precizie, Freen-H20 se aliniază automat cu direcția vântului prin intermediul unei nacele orientate prin paletă de coadă – eliminând necesitatea motoarelor de orientare și simplificând instalarea în zone izolate.Rotorul este echipat cu pale din fibră de sticlă și un sistem de frânare centrifugală pentru protecție la supraturare, în timp ce frâna electromecanică de siguranță asigură opriri de urgență fiabile. Generatorul asincron, împreună cu un reductor planetar compact, garantează transfer de energie stabil și fiabilitate pe termen lung în condiții variate de vânt.Controlul pasiv al rotorului prin stall limitează rotația excesivă în caz de vânt puternic, oferind siguranță fără intervenție electronică.Flexibilitate pentru aplicații hibrideCu opțiuni de turn variate și compatibilitate cu sisteme hibride, Freen-H20 este ideală pentru o gamă largă de aplicații – de la alimentarea sistemelor de irigare și utilajelor în ferme mari, la sprijinirea industriei ușoare, campusurilor rurale sau cooperativelor energetice, fie ca sistem independent, fie integrat în soluții hibride solar-vânt. Designul său modular permite atât instalații noi, cât și integrarea în infrastructuri existente.Calitate certificată europeanăFabricată în Estonia, Freen-H20 respectă cele mai stricte standarde europene, inclusiv certificările ISO 9001:2015, EN 1090-1 și ISO 3834-2. Fiecare unitate este supusă unui control riguros al calității pentru a garanta durabilitate, eficiență energetică și siguranță ecologică pe termen lung.Disponibilă acum pentru comenziModelul Freen-H20 este deja disponibil prin rețeaua de distribuție Freen. Sunt oferite soluții complete la cheie, care includ planificarea instalării, configurarea sistemului hibrid și evaluări eoliene personalizate pentru fiecare amplasament.Despre Freen OÜ Freen OÜ este un producător european de turbine eoliene mici și sisteme hibride de energie, care operează conform celor mai înalte standarde din industrie, deservind clienți din agricultură, industrie și proiecte de electrificare comunitară. Freen combină calitatea certificată, inovația inginerească și soluțiile flexibile pentru a susține tranziția energetică la nivel global.

