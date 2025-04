‘Me Enamoré’ de La Banda el Limón Continúa en #1 del Chart Regional Mexican de Mediabase por Dos Semanas Consecutivas

2 weeks in #1 in Mediabase #2 in Billboard La Original Banda El Limón

En Billboard "Me Enamoré" subió al #2 del Chart Regional Mexican Airplay

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- ICCF – La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga sigue conquistando escenarios y listas de popularidad con su más reciente éxito, "Me Enamoré", que continúa consolidándose como una de las canciones más escuchadas.

Esta semana, el tema mantiene el codiciado puesto #1 en el chart Regional Mexicano de Mediabase y sube al puesto #2 en el prestigioso chart Regional Mexican Airplay de Billboard, confirmando el impacto que ha tenido en el mercado radial estadounidense.

Durante el fin de semana, La Original vivió un momento muy especial cuando Manuel Ávila, el nuevo integrante de la agrupación, debutó oficialmente en el escenario. Sus presentaciones fueron todo un éxito, y el público mostró un gran respaldo y cariño hacia él, celebrando su llegada con entusiasmo y ovaciones.

Próximamente daremos a conocer más noticias que formarán parte de esta gran fiesta por los 60 años de historia, música y tradición de La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga.

"Me Enamoré" ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.