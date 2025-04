Umieść obrazy na sufitach skośnych Krok 1 Przymocuj dwa magnesy u góry i u dołu ramki Krok 2 Zamontuj dwie płyty ścienne

Pozwala zamiast plakatów wieszać na skosach prawdziwe obrazy.

KOPENHAGA, DENMARK, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Place-it® wprowadza nowy produkt ułatwiający wieszanie obrazów na skosach.

Wieszanie obrazów na skosach na poddaszu może być sporym wyzwaniem. Aby sobie z nim poradzić, domowi fachowcy i „złote rączki” próbowali już niejedno pokrętne rozwiązanie rodem z kreskówki „Sąsiedzi”. Jednak często kończy się to przyklejeniem na ścianie plakatu albo pozostawieniem jej z żalem całkiem pustej.

Rozwiązaniem problemu jest nowy, opatentowany produkt o nazwie „Place-it – zestaw do wieszania obrazów na skosach”. Produkt składa się z 2 metalowych płytek i 2 mocnych magnesów.

Magnesy przykręca się z tyłu u góry i u dołu ramy, natomiast metalowe płytki mocuje się do ściany skosu za pomocą dołączonych wkrętów i kołków. W ten sposób obraz jest gotowy do zawieszenia.

Zastosowano tzw. magnesy neodymowe, które utrzymują ciężar do 1000 razy większy od własnej masy.

Dodatkową zaletą produktu jest możliwość precyzyjnej regulacji położenia obrazu w każdym kierunku w zakresie, jaki umożliwia powierzchnia płytki zamocowanej na ścianie. Dzięki Place-it można łatwo i precyzyjnie ustawić wieszany obraz. Jest to szczególnie przydatne, gdy obraz musi być wyrównany w stosunku np. do parapetu czy innych obrazów.

„Dzięki Place-it do skosów spełniamy jedno z najczęstszych życzeń klientów. Wielu użytkowników innych produktów Place-it® chciałoby móc ich używać także na skosach. Na szczęście teraz mają taką możliwość” – mówi Hr. Nicolaisen, właściciel firmy stojącej za Place-it®.

Chociaż obraz utrzymują tylko dwa magnesy, Place-it może unieść obraz o wadze do 4,5 kg, co odpowiada obrazowi na płótnie w ramie o wymiarach 1 x 1 metr.

Place-it® do skosów to najnowszy element w asortymencie produktów Place-it®. Place-it® to profesjonalny zestaw do zawieszania obrazów, stworzony dla artystów, galerii i osób prywatnych. Zasada działania opiera się na wykorzystaniu magnesów, co sprawia, że wieszanie obrazów jest łatwiejsze, bardziej elastyczne i znacznie szybsze.

Sugerowana cena detaliczna „Podwójnego zestawu Place-it do wieszania obrazów na skosach”, umożliwiającego zawieszenie 2 obrazów, wynosi zł 99,90. Produkt jest dostępny zarówno do ram wykonanych z drewna, jak i z profili aluminiowych. Więcej informacji znajdziesz na stronie Amazon.pl: Place-it® zestaw do wieszania na skosach obrazów ramie DREWNIANEJ, 2 SZTUK lub Place-it® zestaw do wieszania na skosach obrazów ramie ALUMINIOWEJ, 2 SZTUK Place-it® – zestaw do wieszania na skosach obrazów w ramie ALUMINIOWEJ , gdzie można także zakupić produkt.

