Appendi quadri Place-it per soffitti spioventi per 2 quadri Fase 1 fissare i due magneti nella parte superiore e inferiore del telaio Fase 2 Montare le due piastre a muro

Consente di sostituire i poster sulle pareti inclinate con veri e propri quadri.

Consente di sostituire i poster sulle soffitto spiovente con veri e propri quadri.” — P. Nicolaisen

COPENAGHEN, DENMARK, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Place-it® lancia un nuovo prodotto che rende facile appendere quadri su soffitto spiovente.

Consente di sostituire i poster sulle pareti inclinate con veri e propri quadri.

Appendere quadri su pareti inclinate può essere una vera sfida. Per risolvere questo problema, nelle case italiane, ingegnosi tuttofare, sia donne che uomini, hanno ideato soluzioni talvolta complicate. Spesso si finisce però con l’appendere un poster o addirittura senza nulla sulla parete inclinata, il che è un peccato.

La soluzione a questo problema è un nuovo prodotto brevettato: 'Place-it appendiquadri per pareti inclinate'. Il prodotto è composto da 2 piastre metalliche e 2 potenti magneti.

I magneti vengono avvitati sul retro della cornice, sia in alto che in basso, mentre le piastre metalliche vengono fissate alla parete inclinata con le viti e i tasselli in dotazione. Ora il quadro è pronto per essere appeso.

Si tratta di magneti al neodimio, che possono sostenere fino a 1000 volte il loro peso.

Un ulteriore vantaggio del prodotto è che la posizione del quadro può essere regolata con precisione in tutte le direzioni per quanto si estende la piastra a parete. Con Place-it è semplice stabilire esattamente dove appendere il quadro. Questa soluzione è particolarmente utile se il quadro va allineato, ad esempio, con un davanzale o con altri quadri.

“Con Place-it per pareti inclinate rispondiamo a una delle richieste più frequenti dei clienti. Molti di coloro che usano gli altri prodotti Place-it® vogliono poterli usare anche su pareti inclinate. Ora è possibile”, afferma il Signor Nicolaisen, proprietario dell'azienda cui appartiene il marchio Place-it®.

Anche se sono solo un paio di magneti a mantenere il tutto, Place-it può reggere un quadro fino a 4,5 kg, l'equivalente di una tela di 1 x 1 metro con cornice flottante.

Place-it® per pareti inclinate è l'ultima novità nella gamma di prodotti Place-it®. Place-it® è un sistema di appendiquadri professionale sviluppato per artisti, gallerie e privati, in cui il principio magnetico facilita notevolmente l'installazione rendendola più flessibile e veloce.

Il prezzo consigliato al dettaglio per un 'Doppio set Place-it appendiquadri per pareti inclinate' utile per 2 quadri è di EUR 29,90. Il prodotto è disponibile per cornici in legno e in profili di alluminio. Per ulteriori informazioni, visitate Amazon.it: Place-it® Appendiquadri soffitto inclinato con cornici LEGNO (2 PEZZI) o Place-it® Appendiquadri soffitto inclinato con cornici ALLUMINIO (2 PEZZI) dove si può anche acquistare il prodotto.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.