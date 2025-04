Place-it bildupphängning för snedtak för 2 tavlor Steg 1 fäst de två magneterna på den övre och nedre del af ramen Steg 2 montera de två väggplåtarna

Place-it® gör det möjligt att byta ut affischer på snedväggar mot riktiga tavlor.

Place-it® gör det möjligt att du kan byta ut affischer på snedväggar mot riktiga tavlor.” — P. Nicolaisen

KöPENHAMN, DENMARK, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Place-it® lanserar en ny produkt som gör det enkelt att hänga upp tavlor på en snedvägg.

Att hänga upp tavlor på sneda väggar kan vara en utmaning. I de svenska hemmen är det många kreativa hemmafixare som har försökt lösa problemet genom olika fantasifulla lösningar. Ofta slutar det dock med en affisch eller inget alls på den sneda väggen, vilket är lite synd.

Lösningen på problemet är en ny patenterad produkt som heter ”Place-it-tavelhängare för snedväggar”. Produkten består av två metallplattor och två kraftfulla magneter.

Magneterna skruvas fast på ramens baksida upptill och nedtill, medan metallplattorna fästs i den sneda väggen med de medföljande skruvarna och pluggarna. Tavlan är nu redo att hängas upp.

Magneterna är så kallade neodymiummagneter som kan bära upp till 1 000 gånger sin egen vikt.

En fördel med produkten är att tavlans position kan finjusteras i alla riktningar inom väggplattans område. Med Place-it är det enkelt att justera exakt var tavlan ska hänga. Det är särskilt praktiskt om tavlan ska anpassas efter exempelvis en fönsterbräda eller andra tavlor.

”Med Place-it för snedväggar uppfyller vi ett av de mest återkommande kundönskemålen. Många som använder andra Place-it®-produkter vill gärna kunna använda dem på sneda väggar. Nu kan de det.” säger Nicolaisen, ägare till företaget bakom Place-it®.

Även om tavlan bara hålls på plats med magneter kan Place-it bära upp till 4,5 kg, vilket motsvarar en duk med svävram på cirka 1 x 1 meter.

Place-it® för snedväggar är det senaste tillskottet i utbudet av Place-it®-produkter. Place-it® är ett professionellt upphängningssystem utvecklat för konstnärer, gallerier och privatpersoner där den magnetiska principen gör upphängningen enklare, mer flexibel och betydligt snabbare.

En ”Dubbelpaket Place-it-tavelhängare för snedväggar” för upphängning av två bilder kostar 299,00 SEK i riktpris. Produkten finns för både träramar och aluminiumramar. Du hittar mer information samt produkterna på Amazon.se: Place it®-tavelhängare för snedväggar för TRÄram – (DUBBELPAKET) eller Place-it®-tavelhängare för snedväggar för ALUMINIUMram - (DUBBELPAKET)

