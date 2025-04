Extended working hours at two border crossings between Serbia, Hungary

Даме и господо, Председавање Србије – у оквиру нашег заједничког плана рада са Швајцарском – предложило је да се конкретно усмеримо на то како добро управљање водама може да допринесе безбедности и стабилности у региону ОЕБС-а, што с времена на време може да представља велики изазов и да исполитизује безбедносно питање. Иако воде нису нова тема за ОЕБС, сматрамо да постоји потреба за већим политичким ангажовањем, повећаним нивоом сарадње, као и за бољим разумевањем сложених веза ове области са безбедносним и њима сродним изазовима. Прошлогодишње катастрофалне поплаве на западном Балкану драматично су показале колико прекогранична сарадња може да буде важна у решавању негативних последица непогода изазваних људском активношћу, као и природних непогода. Други припремни састанак, одржан у Београду у мају ове године, био је посебно усмерен на искуства стечена током тих катастрофалних поплава. Састанак је био пример прекограничне сарадње коју сам управо поменуо и такође је нагласио потенцијал за сарадњу присустава ОЕБС-а на терену у нашем региону. Председавање Србије ОЕБС-у фокусирало се на промовисање дијалога и сарадње по питању управљања водама у региону ОЕБС-а кроз размену најбољих пракси и научених лекција, као и подизање нивоа свести о значају управљања водама за безбедност и стабилност на свим нивоима – прекограничном, националном и локалном. Добро управљање водама, такође, треба да укључује и родну и омладинску перспективу у циљу остваривања највећег могућег бољитка у еколошком, друштвеном и економском погледу, у исто време доприносећи повећаном нивоу безбедности у региону ОЕБС-а. ОЕБС је највећа регионална организација за безбедност на основу Главе VIII Повеље Уједињених нација. Решавајући изазове модерног доба какав је управљање водама, можемо да у регионалном контексту пружимо конкретан допринос глобалној безбедности и напретку. Усвајање Циљева УН-а о одрживом развоју касније током овог месеца, као и конференција УН-а о климатским променама у Паризу касније током ове године, догађаји који су тематски блиско повезани са водама, чине нашу данашњу расправу још актуелнијом и неопходнијом. Узимајући у обзир успешне исходе припремних састанака, уверен сам у то да ће овај форум пружити кључне идеје за одлуке на Министарском савету који ће се одржати у Београду касније ове године, а које ће се тицати начина за унапређење безбедности и стабилности у региону ОЕБС-а преко доброг управљања водама. Посебно се радујем вашим предлозима за евентуалне активности у наставку које би на овом плану Секретаријат ОЕБС-а и мисије ОЕБС-а на терену могли да спроведу. Са наше стране, сакупићемо и направити резиме најважнијих резултата са Првог и Другог припремног састанка, у Бечу и Београду, као и са овог завршног састанка, и почети са радом на свеобухватној Одлуци Министарског савета на ову тему. Даме и господо, У промовисању доброг управљања водама, као и у другим областима нашег деловања, за заједнички успех од кључне важности су интегрисани и вишедимензионални приступ и међународна сарадња. Само заједничким радом можемо да остваримо стварни напредак ка утврђивању и примени узајамно корисних решења за унапређење управљања водама и безбедности у нашем региону. Промовисање управљања водама широм региона ОЕБС-а у исто време је и промовисање сарадње, сарадње међу државама учесницама и регионима, као и сарадње са међународним организацијама, приватним сектором и цивилним друштвом. Верујем да ћемо на крају овог форума имати јаснију слику о приоритетима нашег ангажовања у погледу управљања водама и најефикаснијим начинима да их ОЕБС оствари, као и да обнови своје обавезе и осигура адекватан и ефикасан наставак активности. У том духу, све вас подстичем на то да приложите идеје за остваривање бољег управљања водама и боље сарадње, што ће помоћи јачању безбедности грађана, заједница и земаља у целом региону ОЕБС-а, а и шире. Хвала“, наводи се у говору Дачића.

