MDW 2025: Michela Cattai presenta la sua inedita collezione Arborea Vitrea in Via Brera 4

Arborea Vitrea

MILAN, MILAN, ITALY, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- In occasione della Milano Design Week 2025, l’artista e designer Michela Cattai presenta Arborea Vitrea, la sua nuova collezione di vetri scultorei con tutta la loro carica innovativa e trasformatrice della più eccelsa maestria muranese.

Ogni singolo pezzo esposto presso Michela Cattai Studio in via Brera 4, è una riflessione sul dialogo tra arte e natura, ma anche un'affermazione forte sulle inedite prestazioni degli elementi. L’abilità di Michela Cattai risiede nello sfidare il vetro, materiale tanto affascinante quanto intransigente, piegandolo alla volontà creativa attraverso una lavorazione interamente manuale. Risultato eccelso di un processo che non si limita a dare forma, ma occupa lo spazio con una presenza scultorea, viva e pulsante.

Forme organiche e cromatismi sofisticati rappresentano la forza e la fragilità del mondo naturale. Colori sfumati, texture vellutate e rilievi lucidi si alternano, creando contrasti che evocano non solo bellezza ma anche la complessità degli ecosistemi. L'opera di Cattai è un inno alla trasformazione continua, dove il gesto dell'artista e la resistenza del materiale trovano un equilibrio raro e potente.

Fra le novità 2025, la lampada scultorea Foresta che si erge solida e leggera come una pianta autoctona dell’habitat lagunare e domina lo spazio circostante creando un’interazione tra luce e vetro in un gioco di riflessi e trasparenze magnetiche. Le altre novità sono Salice e Cespo, sculture in vetro dalle forme organiche e dinamiche che ben rappresentano lo sguardo dell’artista, incantato e rispettoso alle mille forme splendide e mutanti della natura, che prendono vita fra la trasparenza e la densità del vetro.

La collezione Arborea Vitrea è un atto di trasformazione tra luce e opacità, leggerezza e struttura, che diventa linguaggio plastico. Ogni opera è un microcosmo, un'esperienza sensibile, soglia tra uomo e paesaggio, con forme contemporanee e sperimentazioni tecniche che intrecciano la memoria della storia delle fornaci muranesi.

Tutti pezzi unici in vetro soffiato e lavorato a mano a Murano.

Giovedì 10 aprile, evento su invito dalle ore 18.00 alle 20.00, in collaborazione con Terre d'Aenòr, vini spumanti biologici in Franciacorta, con la presenza di Eleonora Bianchi.

Michela Cattai Studio

ERBOREA VITREA

7 - 13 aprile 2025

h.10.00 – 20.00

Via Brera 4

20121 Milano

