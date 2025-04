Freen OÜ lanceert verkoop van de 15 kW Freen-H15 windturbine

KOHTLA-JäRVE, IDA-VIRUMAA, ESTONIA, April 8, 2025 / EINPresswire.com / -- Freen OÜ, de grootste fabrikant van kleine windturbines in de EU, lanceert zijn nieuwste product: de Freen-H15, een 15 kW windturbine ontworpen voor kleine en middelgrote energieverbruikers. Met een jaarlijkse productiecapaciteit tot 500 eenheden is de Freen-H15 nu beschikbaar voor aankoop via www.freen.com. Met een nominaal vermogen van 15 kW bij 11 m/s en een rotordiameter van 11 meter is de Freen-H15 ontworpen voor maximale efficiëntie. Dankzij het hoogwaardige bladontwerp en de robuuste gondelconstructie levert de turbine een uitzonderlijke energieopbrengst in vergelijking met andere modellen in zijn klasse. Het model is verkrijgbaar met een monopaal van 18 of 22 meter en kan daardoor worden aangepast aan verschillende installatieomgevingen. De turbine is gecertificeerd voor IEC Klasse II-windcondities, werkt bij temperaturen van -25°C tot +60°C en heeft een levensduur van 20 jaar.“De Europese markt vraagt om robuuste en betrouwbare kleine windturbines van geloofwaardige, lokale fabrikanten,” aldus Andrey Khimenkov, CEO van Freen OÜ. “Met de Freen-H15 voldoen we aan die behoefte. De turbine levert uitstekende prestaties bij gematigde windomstandigheden, is eenvoudig te installeren, vereist weinig onderhoud en heeft bewezen betrouwbaarheid op lange termijn. Het is een ideale oplossing voor duurzame energie voor bedrijven en gemeenschappen.”Belangrijkste kenmerken van de Freen-H15:Nominaal vermogen: 15 kW bij 11 m/s, met een piekvermogen van 17 kWVeiligheid & betrouwbaarheid: Upwind passieve yaw met staart, lage rotatiesnelheid (71 tpm) en een geavanceerd remsysteem (stall, elektromechanische failsafe rotorrem en tipremmen)Slimme windoriëntatie: Combinatie van rotorbladen en turbine-staart voor optimale energieopbrengstMilieuvriendelijk ontwerp: Lage geluidsniveaus (<45 dB op 60 m) en aandacht voor de veiligheid van faunaDe Freen-H15 biedt een betrouwbare en efficiënte oplossing om bestaande netaansluitingen aan te vullen met schone energie. De turbine is ontworpen voor duurzaamheid en gebruiksgemak, met een passief yaw-systeem en staart voor optimale windoriëntatie, een asynchrone generator met planetaire tandwielkast en een failsafe remsysteem. De turbine draait met een constante snelheid van 71 tpm, wat de veiligheid verhoogt voor zowel mensen als dieren. De Orbital-controller maakt eenvoudige monitoring en bediening mogelijk, met optionele toegang op afstand.De Freen-H15 is een ideale keuze voor wie op zoek is naar kosteneffectieve en schaalbare windenergie. De turbine vereist minimaal onderhoud en reserveonderdelen zijn direct beschikbaar vanuit het eigen magazijn van Freen OÜ in Estland. Installatie, service en onderhoud na garantie worden ondersteund door een netwerk van gekwalificeerde lokale vertegenwoordigers.De productiefaciliteiten van Freen OÜ opereren onder streng kwaliteitsbeheer en zijn gecertificeerd volgens ISO 9001, ISO 3834-2 en CE EN 1090-2. De Freen-H15 kan worden besteld met een levertijd van 12 weken. Bezoek www.freen.com voor meer informatie.Over Freen OÜFreen OÜ is een in Estland gevestigde fabrikant van kleine windturbines, toegewijd aan het leveren van betaalbare en betrouwbare windenergieoplossingen wereldwijd. Met productie in de EU en naleving van strikte kwaliteitsnormen combineert Freen technische expertise en gepatenteerde technologie om betrouwbare windoplossingen te bieden voor uiteenlopende toepassingen.

