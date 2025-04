FLYING FLEA PRESENTA LA PRIMA ART BIKE DI MATTIA BIAGI AL SALONE DEL MOBILE 2025

Art Bike Mattia Biagi

MILAN, MILAN, ITALY, April 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Milano, 7 aprile 2025,- Flying Flea, il nuovo marchio di veicoli elettrici di Royal Enfield, e l'artista Mattia Biagi hanno presentato oggi il frutto della loro rivoluzionaria collaborazione al Salone del Mobile di Milano. Questa opera d’arte unica, battezzata Motototem, rappresenta non solo una pietra miliare tra arte e mobilità, ma celebra anche la creatività, l'innovazione e la sostenibilità, valori profondamente radicati nell’identità di Flying Flea. Creata in collaborazione con Mattia, Flying Flea e Royal Enfield Custom World, ogni materiale scelto ha un significato che va oltre l’estetica, connettendo la motocicletta alla natura in modo raffinato e suggestivo. Pur mantenendo la silhouette senza tempo della Flying Flea FF.C6, ispirata al modello originale degli anni '40, ciascun dettaglio di Motototem gioca il proprio ruolo nella storia. Iniziando dalla parte anteriore, le manopole originali del manubrio sono state sostituite con pezzi unici in bronzo che riproducono le impronte digitali dell'artista, un motivo ripreso anche nelle pedane, così esaltando gli elementi tattili già presenti nella FF.C6.

Al posto dei tradizionali fari LED anteriori e posteriori, troviamo ora intricate sculture in vetro soffiato a mano, il cui processo di lavorazione ad alte temperature simboleggia la bellezza insita nel superamento di una sfida. Il serbatoio, ancora incastonato nel telaio in alluminio forgiato come nel modello FF.C6, è un pezzo artigianale interamente realizzato in travertino, una pietra tipicamente rinvenuta intorno alle sorgenti minerali la cui texture unica rende omaggio alla Flying Flea originale. Sapientemente scolpito per emulare i contorni fluidi di un paracadute, questo pezzo suggestivo rappresenta un tributo a quelle leggere e agili Flying Flea che venivano lanciate dagli aerei negli anni Quaranta e impiegate dietro le linee nemiche. I parafanghi, con foglie incastonate in resina trasparente, sono simbolo di nuova vita, crescita e rinnovamento. Così come la parte anteriore si integra perfettamente con l'esclusiva sospensione a forcella a trave della FF.C6, la parte posteriore incorpora una sella in noce massiccio, sostituendo il design originale con questo pregiato materiale naturale, che aggiunge calore e consistenza organica alla posizione di guida.Le forcelle a parallelogramma ospitano dettagli modellati a mano in argilla, annuendo scherzosamente alle protezioni per forcelle presenti nelle moto scrambler, come il prossimo modello FF.S6. Queste forme e tonalità organiche, che fungono anche da protezione per il paracatena posteriore, rappresentano la nascita di nuove idee, come fiori in primavera.A impreziosire la scatola della batteria in magnesio dell'FF.C6, anch'essa un esercizio di design organico con le sue alette che rappresentano un incontro senza soluzione di continuità tra passato e futuro, è incastonato un pezzo di pietra nera che enfatizza il principio di design basato sull'uso di materiali grezzi, proprio come il telaio in alluminio forgiato.A completare questo viaggio, i pneumatici sono impreziositi da rondini in pelle fatte a mano, simbolo di ritorno a casa, fedeltà e spirito d’avventura. La scelta di pneumatici da fuoristrada non è casuale, ma enfatizza un concetto chiave: il coraggio di intraprendere un viaggio audace verso percorsi inesplorati.A proposito di questa speciale collaborazione, l’artista Mattia Biagi ha dichiarato: "Una motocicletta è arte in movimento dove la velocità incontra la scultura e ogni viaggio diventa un capolavoro.” Mario Alvisi, Chief Growth Officer, Electric Vehicles, Royal Enfield, ha aggiunto: "Ammiriamo da tempo il lavoro di Mattia ed è stata una scelta naturale collaborare con lui per la prima opera d’arte del nostro nuovo marchio Flying Flea. Lo stile autentico e la tecnologia all'avanguardia della FF-C6 gli hanno dato l’ispirazione per creare ‘Motototem’, e siamo davvero colpiti dalla bellezza, profondità e stile inimitabile di quest’opera d’arte. Flying Flea non è solo un marchio di motociclette elettriche, ma una piattaforma creativa che elettrizza e ispira le persone in tutto il mondo. Collaborare con team globali tra India, Regno Unito, Los Angeles e Milano per dare vita a un progetto che celebra leggerezza, raffinatezza e sostenibilità, rappresenta perfettamente i valori di Flying Flea.” Il Salone del Mobile, noto anche come Milan Design Week, che riunisce i designer e le menti creative più innovative del mondo, rappresenta la piattaforma ideale per il debutto di Motototem a livello globale. La presentazione di Motototem a Milano segna solo l'inizio del suo percorso. Successivamente, Flying Flea e Mattia Biagi intendono esporre il concept nell’ambito di una serie di eventi nel 2025.



