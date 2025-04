Blokko.io y Ticketopolis hacen historia vendiendo Boletos para eventos en México con Criptomonedas

MIAMI, FL, UNITED STATES, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Blokko.io, líder en soluciones de criptopagos sin tocar cripto y Ticketopolis, la plataforma más innovadora de venta de boletos de México, anuncian hoy el lanzamiento del primer sitio de venta de boletos que acepta criptomonedas y métodos de pago alternativos como Pix de Brasil. Esta innovadora colaboración marca un hito en la industria del entretenimiento, ofreciendo a los consumidores por primera vez en la historia de México utilidad a sus criptomonedas, una mayor flexibilidad y seguridad en sus compras.Pagos con Criptomonedas: Una Nueva Era para los Fans del EntretenimientoGracias a la tecnología de Blokko.io, los usuarios de Ticketopolis ahora pueden adquirir boletos para sus eventos favoritos utilizando billeteras de Binance, criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, stablecoins como USDC, USDT y muchas más. La plataforma de Blokko.io elimina la volatilidad asociada con las criptomonedas, garantizando que Ticketopolis recibirá el reembolso en pesos mexicanos y sin la necesidad de poseer billeteras de criptomonedas.Los principales beneficios para Ticketopolis y sus clientes son:• Eliminación de la Volatilidad: Blokko.io garantiza que Ticketopolis recibirá el monto exacto que cobró a sus clientes, eliminando el riesgo de fluctuaciones en el valor de las criptomonedas.• Reembolso en Moneda Local: Ticketopolis recibe los reembolsos directamente en pesos mexicanos, simplificando la gestión financiera.• Sin Necesidad de Billeteras de Criptomonedas: Ticketopolis no necesita tener billeteras de cripto en cada Exchange o para cada tipo de criptomoneda.• Reducción del Fraude: A diferencia de los pagos con tarjetas bancarias por ecommerce, los pagos con criptomonedas a través de Blokko.io eliminan el riesgo de contracargos fraudulentos, brindando mayor seguridad a Ticketopolis y eliminando costos administrativos.• Métodos de Pago Alternativos: Además de las criptomonedas, Ticketopolis aceptará métodos de pago alternativos como Pix de Brasil, ampliando las opciones para los consumidores.Declaraciones de Líderes de la Industria:“En Ticketopolis siempre buscamos innovar para brindar la mejor experiencia a organizadores y asistentes. Con la incorporación de pagos en criptomonedas y métodos alternativos como Pix, facilitamos el acceso a eventos a un público global, eliminando barreras y ofreciendo mayor seguridad y flexibilidad. Esta colaboración con Blokko.io nos posiciona a la vanguardia de la industria del entretenimiento en México y nos prepara para recibir a más visitantes internacionales en eventos como el Mundial 2026”, dijo Fernando Medellín, CEO de Ticketopolis.“Agradecemos la confianza que Ticketopolis ha puesto en Blokko.io para ser el primer sitio de venta de boletos en México que acepta pagos con criptomonedas y métodos alternativos de pago en la historia de pagos electrónicos de México", dijo Gustavo Jiménez, CEO de Blokko.io.Acerca de Blokko.io:Blokko.io es una empresa líder en soluciones de pagos alternos que permite a los comercios aceptar pagos con criptomonedas y PIX de forma segura y sencilla en persona o vía comercio electrónico. Su plataforma elimina la volatilidad y el riesgo de fraude, ofreciendo una experiencia de pago confiable y sin fricción www.blokko.io Acerca de Ticketopolis:Ticketopolis es la plataforma líder de venta de boletos en México, ofreciendo acceso a una amplia variedad de eventos de entretenimiento, deportes y cultura. Con esta nueva alianza con Blokko.io, Ticketopolis reafirma su compromiso con la innovación y la satisfacción del cliente www.ticketopolis.com Contacto de Prensa:Relaciones PúblicasBlokko.io1.305.975.3124pr@blokko.io

