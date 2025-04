世界的スピリチュアルリーダー・NOCCIが無料ウェビナーを開催 「魔法のサイキック能力開花 入門 1日無料ウェビナー」：2025年4月15日（火）オンライン開催

世界が注目するサードアイ開眼スペシャリストNOCCIによる無料ウェビナー

世界10ヵ国以上のメディアに紹介されたスピリチュアルリーダー・Nocciが、サイキック能力と第三の目の開花法を公開

MUNICH, BAVARIA, GERMANY, April 7, 2025 / EINPresswire.com / -- 2025年4月15日(火)、世界のスピリチュアルリーダーとして数々の国際メディアに取り上げられているNOCCI(ノッチ)が、無料オンラインウェビナー「魔法のサイキック能力開花 入門 」を開催いたします。このウェビナーでは、現代人の中に眠るサイキック能力を目覚めさせるための知識と実践を学ぶことができ、エネルギー、宇宙の法則、そして直感の目覚めをテーマに、視聴者の“本質的な覚醒”をサポートします。ウェビナー概要:タイトル:魔法のサイキック能力開花 入門開催日時:2025年4月15日(火)21:00〜(日本時間)形式:Zoomによるオンライン開催(参加無料・事前登録制)詳細・申込URL:セッション内容:本ウェビナーで知れる3つのこと1 魔法の原理魔法のエネルギーとは何か隠されたエネルギーの仕組みと活用法2 宇宙の法則とその仕組み従来の「引き寄せの法則」を超える新しい引き寄せメソッドエネルギー、周波数、現実創造の秘密宇宙の力と調和して最高の結果を得る方法3 真のサイキック能力 開花方法運命を開く「サイキックコード」とは人間が持つ超感覚の可能性を開く直感を高めるテクニックとチャネリング能力を磨くステップ高次元とのつながりを深め、導きを受け取るためのプロセス講師プロフィール: Nocci (ノッチ)人類の波動を高める使命を担う超高波動エネルギーワーカーとして知られる NOCCIは、 エネルギーワーク を通じて サードアイ開眼 を促し、スピード願望実現を可能にするサードアイ開眼スペシャリスト、 クアンタムジャンピングアーティスト。多くの受講生がサードアイを開眼し、クアンタムジャンプを通じて迅速に願望を実現している。また、369という宇宙とつながる数字を頻繁に目にしたり 体感する多くの変化を体験するため、高いリピート率を誇っている。2009年からドイツに住み、 現在は44歳、6歳の子を持つシングルマザー。2019年にサイキック能力が開花し、YouTubeやInstagramを通じて人々の覚醒を促すメッセージやエネルギーワークの動画を日本国内外に発信している。サイキック能力が開花する前は月収10万円の主婦でしたが、サ イキック能力が大開花して3年間で30倍以上に成長。2022年には異次元移動を通じて波動が現実を創出する体験をし、その重要性を伝える活動を展開。 2023年夏にはサードアイ開眼 講座やチャネラー養成講座を開始し、 わずか2年で20,000人以上が NOCCIのエネルギーによって覚醒。 参加者に奇跡的な変化が続出し、大人気講座となっている。現在、 SNSのフォロワー数は約27万人以上に達し、 英語での配信も行い、 世界中から受講生やフォロワーが集まっている。 海外の雑誌では世界トップスピリチュアルガイドの一人として紹介される。意図したことが数日以内に実現する体験を何度も経験し、スピリチュアルなハリウッド俳優と友達にもなった。現在では日本国内だけでなく、海外の大型イベントでも登壇する機会が増えてきて、活動を世界中に広めている。NOCCIの講座受講生たちも同様に引き寄せを体験し、パラレルを移動することから、「NOCCI に会ったらもう離れたくない」とサロンメンバーが続々と増加。サードアイ開眼を通じて、 それぞれの使命を思い出させ、 世界中の369万人以上の人々を覚醒させることを目指している。活動実績・2024年3月 に世界トップスピリチュアルガイドの1人として掲載される。・2025年3月 NYウィークリーマガジン、ミドルイースト版Womenpreneur マガジンに2025年注目すべきトップ20 女性リーダーに選ばれる。・2025年3月 エネルギーヒーラーオブ ザ イヤーとしてドバイで行われた起業家アワードで表彰される。・2025年3月 Timeicon トップ10 インスパイアリング スピリチュアルリーダー2025として表紙とカバーストーリーを飾る。・2025年4月 パリで行われる女性のエンパワーメントエキスポではキーノートスピーカーとして招待される。・メキシコ アステカ大学よりヒューマニティー(人類平和 意識革命)名誉博士号授与予定(2025年)本件に関するお問い合わせ:NOCCI Channelling Academy公式サイト: https://www.noccidream.com/ Instagram: https://www.instagram.com/noccidreamscometrue369888/ メール:info@noccidream.comこの無料ウェビナーは、スピリチュアルな目覚めを求めるすべての人に開かれた“はじまり”です。

