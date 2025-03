世界が注目──NOCCIがTIMEICONIC誌「世界を導くスピリチュアルリーダートップ10」に選出、カバーストーリーを飾る

世界初 松果体を活性化させるエネルギーワークで世界的注目を集めるNOCCIとERIC 中東の女性起業家雑誌にトップ20注目すべき起業家に選出されカバーを飾る

日本人初の快挙。NOCCIがTIMEICONIC誌カバーストーリー&TOP10スピリチュアルリーダーとして世界で注目を集める。

MUNICH, BAVARIA, GERMANY, March 30, 2025 / EINPresswire.com / -- 日本出身で現在はドイツを拠点にグローバルに活躍するスピリチュアルリーダー NOCCI が、世界的な影響力を持つライフスタイル&リーダーシップマガジン TIMEICONIC にて、「Top 10 Inspiring Spiritual Leaders to Follow in 2025(2025年に注目すべきスピリチュアルリーダー トップ10)」の一人に選出され、カバーストーリーを飾りました。この特集では、地球規模でスピリチュアルな目覚めを促し、意識変容をリードしている人物たちが紹介されており、NOCCIはその先駆者として紹介されています。 サードアイ 開眼と量子意識で導く新しい時代NOCCIは、松果体を活性化し、サードアイを開く次元エネルギーワークの創始者として知られ、ソウルパートナーのERICと共に、これまで20,000人以上の人々を覚醒へと導いてきました。彼女のセッションや講座を通じて、多くの人々が以下のような体験を報告しています:瞼の裏でビジョンを見るようになる神聖な数字「369」が頻繁に現れ始めるアストラルトラベル(幽体離脱)やクアンタムジャンプの体験多次元存在やガイドとのコンタクト願望がスピード実現する現実創造の加速特に チャネラー 養成講座では、受講生の99%が内的ビジョンを見るようになるという高い成果を誇っています。世界平和と次世代のためにNOCCIは、学校に通えない・うつ状態の子どもたちについて、「それは病気ではなく、波動が高すぎるがゆえにこの次元と合わないだけ」と語ります。彼女はエネルギーワークを日常化し、直感教育や多次元教育を通して、波動の高い子どもたちが安心して生きられる社会をつくることをミッションとしています。NOCCIのこれまでの受賞・メディア実績(一部)🏆 Energy Healer of the Year(年間最優秀エネルギーヒーラー賞) 受賞📰 TIMEICONIC Magazine カバーストーリー掲載📰 New York Weekly Magazine「注目すべき女性リーダー トップ20」選出📰 Passion Vista「グローバル女性リーダー トップ20」掲載📰 Womenpreneur Middle East「中東の注目女性起業家 トップ20」選出🌐 Valiant CEO ほか、複数の国際メディアに掲載🌐 公式サイト: www.noccidream.com 📩 メディア問い合わせ:info@noccidream.com📸 Instagram: https://www.instagram.com/noccidreamscometrue369888/

