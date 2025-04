Cotemar firma convenio de colaboración con la Universidad Marítima y Portuaria de México (UMPM)

Convenio de colaboración de Cotemar con la Universidad Marítima y Portuaria de México (UMPM)

CIUDAD DE MéXICO, CIUDAD DE MéXICO, MEXICO, April 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Con el objetivo de impulsar el desarrollo profesional de jóvenes egresados con formación marina, Grupo Cotemar firmó un convenio de colaboración con la Universidad Marítima y Portuaria de México (UMPM), para que pasantes de dicha institución realicen sus prácticas profesionales con la posibilidad de poder integrarse a la compañía al concluir su periodo.

Esta alianza formaliza el programa de capacitación y formación que Cotemar ha venido promoviendo a lo largo de más de 15 años, en el que Profesionistas en Desarrollo (PRODES) con un perfil náutico, tienen la posibilidad de prepararse en un ambiente real costa a afuera, a bordo de las distintas embarcaciones operadas por la empresa.

El programa ofrece el entrenamiento y las condiciones necesarias para que los oficiales en práctica amplíen su experiencia en altamar, además de brindarles la oportunidad de convertirse en aspirantes a Oficiales de Máquinas y de Cubierta al terminar su periodo de prácticas.

“La firma de esta colaboración con Cotemar es muy relevante ya que estas acciones fortalecen el transporte marítimo en México el cual es una de las prioridades de la actual administración”, expresó el Cap. de Alt. Manuel Fernando Gutiérrez Gallardo, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante.

“Es muy satisfactorio para nosotros tener este convenio pues nos ayuda a preparar mejor a nuestro personal que va a operar con la mayor eficiencia y seguridad las unidades costa afuera; estamos seguros de que esta colaboración rendirá muy buenos frutos por el bien de nuestra universidad, de la industria petrolera y de nuestro querido México”, expresó el Director General y Rector de la Universidad Marítima y Portuaria de México, Cap. Mauricio Cruz Reyes.

La Universidad Marítima y Portuaria, agrupa las escuelas náuticas mercantes existentes en el país, localizadas en Tampico, Veracruz y Mazatlán; tiene a su cargo la preparación académica y profesional de jóvenes cuyo interés es colaborar en el sector portuario tanto público como privado.

A través de este tipo de iniciativas, Cotemar fomenta el acceso a experiencias laborales a nuevas generaciones de profesionistas que contribuyen con su talento al desarrollo económico y social de México.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

Visita nuestra página web: www.cotemar.com.mx

