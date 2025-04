Grupo Cotemar: 13 años de compromiso con la Responsabilidad Social

Cotemar es una Empresa Socialmente Responsable por 13 años consecutivos

CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, April 5, 2025 /EINPresswire.com/ -- Durante trece años consecutivos, Grupo Cotemar ha sido reconocido con el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable). Este reconocimiento destaca los esfuerzos de la empresa por integrar la responsabilidad social en sus políticas y procedimientos, fomentando una cultura de sostenibilidad, gobernanza y cuidado ambiental. Además, reafirma el respeto de Cotemar hacia los derechos de sus colaboradores y la atención a las necesidades y expectativas de sus grupos de interés.

El Distintivo ESR, otorgado anualmente por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y AliaRSE, galardona a las empresas que cumplen con la legislación en materia de responsabilidad social; asimismo, se certifica que las empresas están comprometidas con la responsabilidad social ante colaboradores, inversionistas, clientes, autoridades y la sociedad. Cotemar fue distinguido en la categoría de “empresas grandes”, la cual, adicionalmente, evalúa el compromiso con la responsabilidad social para impactar positivamente en el desarrollo y la sostenibilidad de México.

Por más de 46 años hemos sido una empresa sustentable, comprometida con el bienestar de nuestros colaboradores y sus familias, el desarrollo de las comunidades donde operamos y la protección del medio ambiente. En Grupo Cotemar ratificamos nuestro compromiso con el fortalecimiento, la innovación y el desarrollo de México.

Acerca de Cotemar, S.A. de C.V.

EXPERIENCIA, EFICIENCIA, ENTREGA Y EMPATÍA SOCIAL NOS DEFINEN

Somos una compañía 100% mexicana fundada en 1979 que brinda soluciones integrales para la exploración y producción (E&P) costa afuera, desde el soporte operacional hasta proyectos de diseño y construcción costa afuera.

Nuestra experiencia e infraestructura, única en el Golfo de México, nos posiciona como la mejor opción, colaborando con nuestros clientes y ayudándolos a superar sus retos, maximizando el retorno de la inversión.

Impulsados por nuestra cultura de colaboración y convertir los retos en grandes oportunidades. Ejecutamos proyectos de forma segura, eficiente y en tiempo, nuestros más de 46 años de trayectoria nos respaldan. One stop to get it done, and done right.

Visita nuestra nueva página web: www.cotemar.com.mx

