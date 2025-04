LA ORIGINAL BANDA EL LIMÓN DE SALVADOR LIZÁRRAGA PRESENTA A SU NUEVO VOCALISTA, MANUEL ÁVILA

La llegada de Manuel es un nuevo capítulo en la historia de La Original. Estamos seguros de que su talento y energía serán bien recibidos por nuestros fans, quienes nos han apoyado por seis décadas.” — expresó Juan Lizárraga, director musical de la banda.

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, April 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga anunció ayer durante una conferencia de prensa el ingreso de su nuevo vocalista, Manuel Ávila. Con esta incorporación, la agrupación reafirma su compromiso de seguir ofreciendo a su público la mejor música de banda, en un año especialmente significativo al celebrar su 60º aniversario.

“Me siento increíblemente afortunado y agradecido por esta oportunidad. Ser parte de una banda con tanta historia y tanto cariño del público es un honor para mí. Estoy emocionado de compartir mi voz y mi pasión por la música con todos los seguidores de La Original”, expresó Manuel Ávila.

Durante la conferencia de prensa, los actuales vocalistas; Víctor Noriega y Ramón Maldonado le dieron una cálida bienvenida, destacando su talento y el entusiasmo con el que se integra a la banda.

Este fin de semana marcará el debut oficial de Manuel Ávila en el escenario como parte de La Original, un momento que sin duda quedará grabado en la historia de la banda y en el corazón de sus seguidores. La agrupación se presentará este viernes 4 de abril en Woodland, el sábado 5 en Santa Clarita y el domingo 6 de abril en Petaluma, California, donde los fanáticos podrán disfrutar por primera vez de la voz de Manuel interpretando los grandes éxitos de la banda.

“La llegada de Manuel es un nuevo capítulo en la historia de La Original. Estamos seguros de que su talento y energía serán bien recibidos por nuestros seguidores, quienes nos han apoyado incondicionalmente durante seis décadas”, expresó Juan Lizárraga, director musical de la banda.

En el marco de su 60º aniversario, La Original Banda El Limón continúa con una gira especial que celebra su legado en la música regional mexicana. Además del lanzamiento de su más reciente álbum Momentos, la banda ya trabaja en un nuevo álbum con colaboraciones especiales, que será parte de esta gran celebración de seis décadas de trayectoria.

Actualmente, el éxito "Me Enamoré" se encuentra en la posición #1 en los charts de Monitor Latino y Mediabase y #4 en Billboard, consolidando una vez más a La Original Banda El Limón como una de las agrupaciones más queridas y escuchadas del género.

Para más información sobre presentaciones y novedades, sigue a La Original Banda El Limón en sus redes sociales oficiales.

Me Enamoré

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.