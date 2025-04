Place-it® Colgador de cuadros para áticos inclinados-it Aufhängen von Bildern an Dachschrägen Paso 1 Fije los dos imanes en la parte superior e inferior de la parte posterior del marco. Paso 2 Monte las dos placas de pared

Permite reemplazar los pósteres por verdaderos cuadros en una pared inclinada.

Place-it® te permite sustituir carteles por pinturas reales en una pared inclinada.” — P. Nicolaisen

COPENHAGUE, DENMARK, April 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- Place-it® presenta un nuevo producto que hace que sea más fácil colgar cuadros en áticos inclinados.

Permite reemplazar los pósteres por verdaderos cuadros en una pared inclinada.

Colgar cuadros en paredes inclinadas puede ser un desafío. Para solucionar este problema en los hogares españoles, artesanos creativos han ideado muchas soluciones ingeniosas. Sin embargo, a menudo el resultado es que en las paredes inclinadas se cuelga un póster o nada, lo cual es realmente una pena.

La solución es un nuevo producto patentado llamado 'Soporte de cuadros Place-it para paredes inclinadas'. El producto es muy simple y está formado por 2 placas de metal y 2 potentes imanes.

Los imanes se atornillan a la parte trasera del marco, en la parte superior e inferior, mientras que las placas de metal se fijan a la pared inclinada con los tornillos y tacos incluidos. Ahora ya puede colgar el cuadro.

Los imanes de neodimio y pueden soportar hasta 1000 veces su propio peso.

Una ventaja adicional del producto es que la posición del cuadro se puede ajustar con precisión en todas las direcciones dentro del área de la placa de pared. Con Place-it, es fácil ajustar la posición exacta del cuadro. Esto es especialmente útil si tiene que quedar alineado, por ejemplo, con el alféizar de una ventana o con otros cuadros.

“Con Place-it para paredes inclinadas, respondemos a una de las peticiones más comunes de los clientes. Muchos son usuarios de otros productos Place-it® y quieren desean poder usarlos en paredes inclinadas. Afortunadamente, ahora es posible”, dice el señor P. Nicolaisen, propietario de la empresa creadora de Place-it®.

Aunque el cuadro solo queda colgado por un par de imanes, Place-it puede soportar hasta 4,5 kg, lo que equivale aproximadamente a un lienzo con marco flotante de 1 x 1 m.

Place-it® para paredes inclinadas es la última adición a la gama de productos Place-it®. Se trata de un sistema de colgado profesional desarrollado para artistas, galerías y particulares, cuyo principio magnético ayuda a colgar cuadros de un modo más fácil, más flexible y significativamente más rápido.

Un 'conjunto doble de colgadores Place-it para paredes inclinadas' permite colgar 2 cuadros y cuesta 29,90 € (precio de venta recomendado). El producto está disponible para marcos de madera y marcos de perfiles de aluminio. Obtenga más información en Amazon.es: Place-it® Colgador de cuadros para áticos inclinados para marcos MADERA o Place-it® Colgador de cuadros para áticos inclinados para marcos ALUMINIO – Colgador magnético para cuadros de hasta 4,5 kg (PAQUETE DOBLE), donde también puedes adquirir el producto.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.