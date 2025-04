Seamless Singularities

MILAN, MILAN, ITALY, April 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- DESIGN WEEK 2025: ISTITUTO MARANGONI MILANO DESIGN PRESENTA "SEAMLESS SINGULARITIES”

"Seamless Singularities" è il tema che racchiude tutte le attività ed eventi della Design Week 2025 di Istituto Marangoni Milano Design. Questo filone di ricerca esplora le interconnessioni e fusioni che caratterizzano la vita contemporanea: il dialogo tra reale e virtuale, oggetto e immagine, spazio ed esperienza, lentezza e velocità, evidenziando come il design interpreti e ridefinisca queste trasformazioni.

Attraverso sei progetti inediti – "Living Analogs" con Baleri Italia, "Sensitive Space" con Cappellini, "Design Holds Memories" con Smeg, "From AI to Handcrafted" con Lenovo e Rivatelier, "Visual Transcendence" per il Design Degree Show e "Intelligent Design" al Salone Satellite – gli studenti di Istituto Marangoni Milano Design dimostrano come il design possa essere un potente strumento di innovazione, capace di unire tecnologia e creatività, tradizione e sperimentazione.

«Anche questa edizione della Design Week mette in luce come i progetti dei nostri studenti si contraddistinguano per creatività, sperimentazione e innovazione, rispondendo alle sfide del mercato globale del design e anticipando le tendenze emergenti. Siamo orgogliosi di vedere i nostri studenti come protagonisti assoluti di questa prestigiosa manifestazione, dimostrando il talento e la visione che li caratterizzano», ha spiegato Barbara Toscano, School Director di Istituto Marangoni Milano Design.

«I progetti di quest'anno rafforzano ulteriormente il nostro legame con il mondo del lusso e dell’hi-end, consolidando un percorso di ricerca e sperimentazione volto a esplorare i futuri scenari di questi settori e l’evoluzione delle professioni nel design», ha commentato Sergio Nava, Director of Education della scuola. «In particolare con Smeg abbiamo concretizzato un’esperienza di progetto che ha coinvolto gli studenti in ogni fase, dalla creazione del concept all’exhibition, dai prototipi fino alla definizione delle strategie di comunicazione on e offline».

I PROGETTI

Baleri Italia | Living Analogs

Istituto Marangoni Milano Design, via Cerva 24 | Design ROOM 001

3-17 aprile 2025

Cappellini | Sensitive Space

Superstudio, Milano

8-13 aprile 2025

Smeg | Design Holds Memories

Smeg Store, Milano

8-13 aprile 2025

Lenovo x Rivatelier | From AI to Handcrafted

Istituto Marangoni Milano Design, via Cerva 24 | Design ROOM 101

8-13 aprile 2025

Design Degree Show | Visual Transcendence

Istituto Marangoni Milano Design, via Cerva 24 | Design ROOM 002

3-17 aprile 2025

Salone Satellite | Intelligent Design

Salone Satellite, Rho Fiera Milano

8-13 aprile 2025

Link homepage

https://www.istitutomarangoni.com/it/seamless-singularities-design-week-2025

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.