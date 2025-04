اختتم مهرجان فن رأس الخيمة 2025 بنجاح باهر، ممهدًا الطريق لملتقى "الحضارات" في عام 2026

تم الترحيب بأكثر من 39,000 زائر في مهرجان رأس الخيمة للفنون 2025. © أرشيف مهرجان رأس الخيمة للفنون © أرشيف مهرجان رأس الخيمة للفنون

RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, April 3, 2025 / EINPresswire.com / -- - اختتم مهرجان فن رأس الخيمة 2025 فعالياته بنجاح باهر، مؤكداً مكانته كمنصة ثقافية وفنية رائدة في المنطقة. وبحضورٍ حافل تجاوز 39,000 زائر، عرض المهرجان مجموعةً فنيةً رائعة تضم 190 عملاً فنياً لأكثر من 100 فنان من 31 جنسية. شمل المهرجان أيضاً برنامجًا تفاعليًا مكون من 21 ورشة عمل، وسوقًا متنوعًا يضم أكثر من 40 مقدم خدمات، إلى جانب مشاركة سبع بعثات دبلوماسية، مما أضفى عمقًا وتنوعًا على التجربة، احتفاءً بالفن كلغة عالمية تجمع بين الثقافات.شهد برنامج الاستكشاف الفني في المهرجان مشاركةً متميزة، حيث شارك 2,662 طالبًا من 80 مدرسة في 85 ورشة عمل على مدار 20 يومًا، مما ساهم في تنمية العقول المبدعة الشابة وتعميق تقديرها للتعبير الفني. مهرجان فن رأس الخيمة 2026: "حضارات" - رحلة عبر الزمن والثقافةبعد هذا النجاح، يكشف مهرجان فن رأس الخيمة 2026 عن شعاره الجديد: «حضارات» - وهي سمة تعبر عن تطور الثقافات والإرث الإبداعي الذي تتركه وراءها. وبدءًا من طرق التجارة القديمة التي ربطت رأس الخيمة بالعالم إلى المشاهد الرقمية الحديثة التي تصوغ السرديات الفنية اليوم، سيستكشف مهرجان 2026 التفاعل الديناميكي بين الحضارات وتأثيرها على الفن.ومن خلال المعارض المنسّقة، والعروض الحيّة، والتركيبات التي تقدم تجارب غامرة، والتجارب التفاعلية، سيُقدّم المهرجان الفن كحوار حيّ بين الماضي والحاضر والمستقبل - تندمج فيه القصص، وتتفاعل فيه الثقافات، ويزدهر فيه الإبداع.بعد هذا النجاح، يكشف مهرجان فن رأس الخيمة 2026 عن شعاره الجديد: «حضارات» - وهي سمة تعبر عن تطور الثقافات والإرث الإبداعي الذي تتركه وراءها. وبدءًا من طرق التجارة القديمة التي ربطت رأس الخيمة بالعالم إلى المشاهد الرقمية الحديثة التي تصوغ السرديات الفنية اليوم، سيستكشف مهرجان 2026 التفاعل الديناميكي بين الحضارات وتأثيرها على الفن.ومن خلال المعارض المنسّقة، والعروض الحيّة، والتركيبات التي تقدم تجارب غامرة، والتجارب التفاعلية، سيُقدّم المهرجان الفن كحوار حيّ بين الماضي والحاضر والمستقبل - تندمج فيه القصص، وتتفاعل فيه الثقافات، ويزدهر فيه الإبداع.دعوة مفتوحة للفنانين وصنّاع الأفلام والمبدعينانطلاقًا من التزامه بتعزيز التبادل الفني العالمي، يدعو المهرجان الفنانين وصنّاع الأفلام والمبدعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الدعوة المفتوحة التي تمتد من 1 أبريل حتى 31 مايو 2025.تتضمن الدعوة المفتوحة منحة الأفلام المرموقة وبرنامج الإقامة الفنية، مما يتيح للمشاركين المختارين فرصة لتطوير وعرض أعمالهم خلال المهرجان.دعوة للبعثات الدبلوماسية: تعزيز الدبلوماسية الثقافيةبعد النجاح الذي حققته نسخة المهرجان لعام 2025، يوجّه المهرجان دعوة خاصة للبعثات الدبلوماسية حول العالم للمشاركة في هذا الاحتفال الفني والثقافي الاستثنائي، فقد شهدت النسخة السابقة مشاركة فعّالة من سبع بعثات دبلوماسية - المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة، الصين، اليابان، والبرازيل - مما ساهم في إثراء وتنوع تبادل الرؤى الفنية.يوفّر المهرجان منصة فريدة لتسليط الضوء على التراث الثقافي، والتعاون مع الفنانين العالميين، وتعزيز الحوار من خلال المعارض والعروض السينمائية والأدائية. ومن خلال شعار المهرجان لعام 2026، تُشجّع البعثات الدبلوماسية على استكشاف الجذور الفنية لأممها وعرض كيفية تأثير ثقافاتها على الإبداع العالمي.ومع استمرار مهرجان فن رأس الخيمة في نموه وتأثيره، ندعو المجتمع الفني العالمي والمؤسسات الثقافية والسفارات ليكونوا جزءًا من هذه الرحلة التحويلية. دعونا نحتفي معًا بالإرث الفني الذي شكّل الحضارات - ماضيًا، وحاضرًا، ومستقبلًا.لمزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.rakart.ae/2026-festival ومتابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على أحدث المستجدات.

