منظمة التوعية بأمراض الأسبستوس (ADAO) تعلن عن "الأسبوع العالمي للتوعية بالأسبستوس" السنوي الـ21، من 1 إلى 7 أبريل

قيادة الجهود العالمية لزيادة الوعي والوقاية من التعرض للأسبستوس وحماية الصحة العامة من الأمراض المرتبطة به

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- وهي أكبر منظمة غير ربحية مستقلة مقرها الولايات المتحدة مكرسة لمنع التعرّض للأسبستوس والقضاء على الأمراض الناجمة عنه، اليوم عن الأسبوع العالمي السنوي الحادي والعشرين للتوعية بالأسبستوس ( GAAW ) في الفترة من 1 إلى 7 أبريل 2025.بالشراكة مع القادة الدوليين مثل معهد السلامة والصحة المهنية (IOSH) والجمعية البريطانية للصحة المهنية (BOHS)، سيعمل الأسبوع العالمي للتوعية بالأسبستوس (GAAW) لهذا العام على زيادة حجم التعاون العالمي لزيادة الوعي بمخاطر الأسبستوس المستمرة - والتي غالبًا ما يتم التقليل من شأنها.ستتناول الحملة على مدار الأسبوع ما يلي:● حظر تعدين جميع ألياف الأسبستوس الستة وتصنيعها واستخدامها في جميع أنحاء العالم● منع التعرّض للأسبستوس● زيادة الامتثال للقوانين واللوائح الحالية وإنفاذها● تعزيز الشراكات الدولية لحماية الصحة العامةستتوّج حملة الأسبوع العالمي للتوعية بالأسبستوس (GAAW) لعام 2025 بوقفة احتجاجية افتراضية على ضوء الشموع في جميع أنحاء العالم في 7 أبريل تكريمًا للضحايا ولتعزيز الحاجة الملحة لتغيير السياسات التي تركز على الوقاية.قالت ليندا راينشتاين، وهي أرملة مصابة بورم الظهارة المتوسطة والمؤسِسة المشاركة لمنظمة التوعية بأمراض الأسبستوس ( ADAO ): "لا يزال الأسبستوس أحد أكثر التهديدات الصحية المهنية والبيئية استمرارًا في عصرنا، حيث يودي بحياة الناس بعد فترة طويلة من التعرض الأولي". يعتقد الكثيرون أن الأسبستوس أصبح من مخاطر الماضي - ولكنه لا يزال كامنًا في المنازل والمدارس وأماكن العمل وحتى المنتجات الاستهلاكية. وتخلق هذه الأسطورة الخطيرة نقطة عمياء في الوعي العام. في الواقع، لا تزال الشركات الأمريكية تستورد الأسبستوس وتستخدمه حتى وقتنا الحاضر. وتتمثّل مهمتنا في تمكين الناس في كل مكان من معرفة المخاطر واتخاذ إجراءات لمنع التعرّض له - القضاء على المعاناة والمرض والموت".فيوفي تطور ملحوظ، أطلقت منظمة التوعية بأمراض الأسبستوس (ADAO) أول روبوت دردشة للوقاية من الأسبستوس مدعوم بالذكاء الاصطناعي - وهو أداة تفاعلية تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تضع عقدين من المناصرة والتعليم الموثوق بهما في أيدي المجتمع العالمي. يمكن الوصول إلى روبوت الدردشة بأكثر من 100 لغة وهو مصمم لخدمة العمال والمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية وواضعي السياسات والجمهور بمعلومات منقذة للحياة دون عائق أمام الوصول إليها.وأضافت رينشتاين: "ويُعدّ هذا تقدمًا تكنولوجيًا في مجال جهودنا الوقائية". "نحن نعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات الهامة حول مخاطر الأسبستوس من خلال كسر الحواجز اللغوية وتوفير الوصول الفوري إلى الإرشادات الموثوقة والقائمة على العلم. المعرفة قوة - والوقاية هي العلاج".يؤكد الإجماع العلمي أنه لا يوجد مستوى آمن للتعرض للأسبستوس، والذي قد يسبب أمراضًا قاتلة مثل ورم الظهارة المتوسطة وداء الأسبستوس، وسرطانات الرئة والحنجرة والمبيضين. وبينما يواصل الباحثون استكشاف خيارات العلاج، تظل الوقاية هي الضمانة الوحيدة المثبتة.تصدر منظمة التوعية بأمراض الأسبستوس (ADAO) موادًا تعليمية جديدة متعددة اللغات ومقاطع فيديو للخبراء مترجمة إلى العربية والفرنسية والهندية والبرتغالية والروسية والإسبانية والأوكرانية لزيادة دعم جمهورها العالمي، وتعزيز إمكانية الوصول والتأثير.وأكدت رينشتاين أن "ما يقرب من 70 دولة حظرت الأسبستوس تمامًا - ولكن لسبب غير مفهوم، لم تفعل الولايات المتحدة ذلك". "وبينما نحتفل بالأسبوع العالمي للتوعية بالأسبستوس، ندعو الكونغرس إلى إظهار القيادة الأخلاقية وإقرار قانون"آلان راينشتاين لحظر الأسبستوس الآن" (ARBAN). بعد عقود من الأدلة العلمية والوفيات التي يمكن تجنبها، لا يوجد عذر للتقاعس عن اتخاذ إجراء. لقد حان الوقت لحظر الأسبستوس".لمعرفة المزيد عن الأسبوع العالمي للتوعية بالأسبستوس والأحداث القادمة، تفضل بزيارة صفحة الويب #2025GAAW.نبذة عن منظمة التوعية بأمراض الأسبستوستأسست منظمة التوعية بأمراض الأسبستوس (ADAO) في عام 2004، وهي أكبر منظمة غير ربحية مستقلة بموجب المادة 501(ج)(3) في الولايات المتحدة مكرسة لمنع التعرّض للأسبستوس للقضاء على الأمراض المتعلقة بالأسبستوس من خلال التعليم والمناصرة والمبادرات المجتمعية.

