L’ADAO annonce la 21ᵉ édition de la « Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante » du 1ᵉʳ au 7 Avril 2025

Un engagement mondial pour sensibiliser, limiter l’exposition à l’amiante et protéger la santé publique des maladies qui y sont liées

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- L’Asbestos Disease Awareness Organization ( ADAO ), la plus grande organisation indépendante à but non lucratif des États-Unis dédiée à la prévention de l’exposition à l’amiante et à l’élimination des maladies qu’il provoque, annonce aujourd’hui la tenue de la 21ᵉ édition de la Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante (Global Asbestos Awareness Week – GAAW ) du 1ᵉʳ au 7 Avril 2025.En partenariat avec des acteurs internationaux majeurs tels que l’Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) et la British Occupational Hygiene Society (BOHS), cette nouvelle édition renforcera la coopération mondiale pour sensibiliser aux dangers persistants – et souvent sous-estimés – de l’amiante.Tout au long de la semaine, la campagne mettra l’accent sur plusieurs enjeux clés :● interdire l’extraction, la fabrication et l’utilisation des six types de fibres d’amiante à l’échelle mondiale ;● prévenir l’exposition à l’amiante ;● renforcer l’application et le respect des réglementations existantes ;● développer les partenariats internationaux pour protéger la santé publique.La Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante 2025 s’achèvera par une veillée aux chandelles virtuelle mondiale, le 7 Avril, en hommage aux victimes et pour rappeler l’urgence de renforcer les politiques de prévention.« L’amiante demeure l’une des menaces les plus persistantes pour la santé au travail et l’environnement, causant des décès bien des années après l’exposition initiale », déclare Linda Reinstein, cofondatrice de l’ADAO et veuve d’une victime du mésothéliome. « Beaucoup pensent que l’amiante appartient au passé, mais il est toujours présent dans nos maisons, nos écoles, nos lieux de travail et même dans certains produits de consommation. Cette fausse croyance crée un angle mort dans la sensibilisation du public. En réalité, des entreprises américaines continuent d’importer et d’utiliser de l’amiante aujourd’hui. Notre mission est de donner à chacun les moyens de reconnaître les risques et d’agir pour éviter l’exposition, épargnant ainsi des souffrances, des maladies et des vies. »L’ADAO franchit une étape majeure avec le lancement de son premier chatbot de prévention de l’amiante, propulsé par l’IA : un outil interactif accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui met à la disposition de la communauté mondiale plus de 20 ans d’expertise et de sensibilisation. Disponible en plus de 100 langues, le chatbot est conçu pour informer les travailleurs, les patients, les professionnels de santé, les décideurs politiques et le grand public, leur offrant un accès immédiat et sans restriction à des informations vitales.« C’est une avancée technologique majeure pour nos efforts de prévention », souligne Linda Reinstein. « Nous démocratisons l’accès aux informations essentielles sur les risques de l’amiante en brisant les barrières linguistiques et en garantissant un accès instantané à des recommandations fiables, fondées sur la science. Le savoir, c’est le pouvoir, et la prévention reste la seule véritable protection. »Le consensus scientifique est formel : il n’existe aucun seuil d’exposition sûr à l’amiante. Ce matériau hautement toxique peut provoquer des maladies mortelles telles que le mésothéliome, l’amiantose et des cancers des poumons, du larynx et des ovaires. Alors que la recherche continue d’explorer des traitements, la prévention demeure la seule véritable protection efficace.Pour soutenir son public international, l’ADAO lance de nouvelles ressources éducatives multilingues, comprenant des vidéos d’experts et des supports traduits en arabe, français, hindi, portugais, russe, espagnol et ukrainien. Cette initiative vise à renforcer l’accessibilité et à maximiser la sensibilisation à l’échelle mondiale.« Près de 70 pays ont totalement interdit l’amiante, et pourtant, de manière incompréhensible, les États-Unis ne l’ont toujours pas fait », déplore Linda Reinstein. « À l’occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante, nous appelons le Congrès à faire preuve de responsabilité morale et à adopter l’Alan Reinstein Ban Asbestos Now (ARBAN) Act (loi Alan Reinstein pour l’interdiction de l’amiante). Après des décennies de preuves scientifiques et de décès évitables, l’inaction est inexcusable. Il est temps d’interdire l’amiante. »Pour en savoir plus sur la Semaine mondiale de sensibilisation à l’amiante et les événements à venir, consultez la page Web #2025GAAW.À PROPOS DE L’ASBESTOS DISEASE AWARENESS ORGANIZATIONFondée en 2004, l’Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) est la plus grande organisation indépendante à but non lucratif 501(c)(3) aux États-Unis, œuvrant pour prévenir l’exposition à l’amiante et éliminer les maladies qui en découlent à travers l’éducation, le plaidoyer et des initiatives communautaires.

