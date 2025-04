ADAO ने 1–7 अप्रैल, 2025 के दौरान 21वाँ वार्षिक “ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक” आयोजित करने की घोषणा की

जागरूकता फैलाने, एस्बेस्टस एक्सपोज़र से रोकथाम और आम लोगों की सेहत को एस्बेस्टस जनित बीमारियों से बचाने के लिए विश्व में की जाने वाली कोशिशों की अगुवाई करता है

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- एस्बेस्टस के एक्सपोज़र से रोकथाम करने और एस्बेस्टस से होने वाली बीमारियों के उन्मूलन के लिए समर्पित, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े स्वतंत्र निर्लाभ संगठन 'एस्बेस्टस डिज़ीज़ अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन ( ADAO )' ने आज 1–7 अप्रैल, 2025 तक 21वाँ वार्षिक ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक ( GAAW ) आयोजित करने की घोषणा की।इंस्टिट्यूशन ऑफ़ ऑक्युपेशनल सेफ़्टी एंड हेल्थ (IOSH) तथा ब्रिटिश ऑक्युपेशनल हाइजीन सोसायटी (BOHS) जैसे अंतरराष्ट्रीय लीडर्स की साझेदारी में, इस साल के GAAW में एस्बेस्टस के जारी—और अक्सर कम करके आँके जाने वाले—खतरों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ाया जाएगा।पूरे सप्ताह के दौरान, यह अभियान इन मुद्दों को संबोधित करेगा:● दुनिया भर में छह तरह के एस्बेस्टस फ़ाइबर्स के खनन, निर्माण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना● एस्बेस्टस के एक्सपोज़र से रोकथाम करना● मौजूदा कानूनों और विनियमों के अनुपालन और प्रवर्तन को बढ़ाना● आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मज़बूत बनाना2025 के GAAW अभियान का समापन 7 अप्रैल को होगा, जिसमें एस्बेस्टस का शिकार हुए लोगों का पूरी दुनिया में मोमबत्तियाँ जलाकर वर्चुअल रूप से सम्मान किया जाएगा और नीति में बदलाव करके उसे बचाव पर केंद्रित बनाने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाएगा।ADAO की सह-संस्थापक और मेज़ोथेलायोमा की वजह से अपने पति को खो चुकीं लिंडा रेनस्टाइन ने कहा, “आज के दौर में जब बात व्यावसायिक और पर्यावरण से जुड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों की हो, तो एस्बेस्टस सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, जो लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने वालों की जान ले लेता है।” “कई लोगों का मानना है कि एस्बेस्टस से अतीत में खतरा हुआ करता था — लेकिन यह आज भी घरों, स्कूलों, कामकाज की जगहों और यहाँ तक कि उपभोक्ता उत्पादों में छिपा हुआ है। इस खतरनाक मिथक की वजह से, लोगों को जागरूक बनाने में कठिनाई आती है। असल में युनाइटेड स्टेट्स की कंपनियाँ आज भी एस्बेस्टस आयात करके उसका इस्तेमाल कर रही हैं। हमारा मिशन हर जगह के लोगों को जानकारी देकर उन्हें इससे जुड़े खतरों को पहचानने और एस्बेस्टस के एक्सपोज़र से बचने के कदम उठाने में सशक्त बनाना है — ताकि तकलीफ़, बीमारी और मृत्यु का अंत हो सके।”एक बड़ा कदम उठाते हुए, ADAO ने अपना पहला AI -संचालित एस्बेस्टस प्रिवेंशन चैटबॉट लॉन्च किया है — 24/7 उपलब्ध रहने वाले इस इंटरैक्टिव टूल में वैश्विक समुदाय को जानकार बनाने के लिए एस्बेस्टस के नुकसान बताने वाली दो दशकों की भरोसेमंद पैरवी और शिक्षा मौजूद है। इस चैटबॉट को 100 से भी ज़्यादा भाषाओं में ऐक्सेस किया जा सकता है और इसे श्रमिकों, मरीज़ों, हेल्थकेयर पेशेवरों, नीति निर्माताओं और आम जनता को बिना किसी रुकावट के जीवन रक्षक जानकारी तक पहुँच देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।रेनस्टाइन ने आगे कहा, “यह हमारे बचाव की कोशिशों के लिए एक तकनीकी सफलता है।” “हम भाषा के बंधनों को तोड़कर और भरोसेमंद तथा विज्ञान पर आधारित मार्गदर्शन तक फ़ौरन पहुँच देकर एस्बेस्टस से जुड़ी अत्यावश्यक जानकारी को जन-जन तक पहुँचा रहे हैं। ज्ञान ही ताकत है—और बचाव ही इलाज है।”वैज्ञानिक सम्मति से पुष्टि होती है कि एस्बेस्टस के किसी भी स्तर का एक्सपोज़र सुरक्षित नहीं होता और इसकी वजह से मेज़ोथेलायोमा, एस्बेस्टोसिस और फेफड़ों, गले और अंडाशय के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ हो सकती हैं। एक ओर जहाँ शोधकर्ता इसके इलाज के विकल्प तलाश रहे हैं, वहीं इससे बचकर रहना ही सुरक्षित रहने का इकलौता सिद्ध तरीका है।अपने दुनिया भर के दर्शकों की और सहायता करने और अपनी पहुँच व प्रभाव बढ़ाने के लिए ADAO अरबी, फ़्रेंच, हिन्दी, पुर्तगाली, रूसी, स्पेनिश और यूक्रेनी भाषा में अनुवाद की गई नई बहुभाषी शैक्षिक सामग्री और विशेषज्ञ वीडियो जारी कर रहा है।रेनस्टाइन ने ज़ोर देते हुए कहा, “लगभग 70 देशों ने एस्बेस्टस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है - लेकिन युनाइटेड स्टेट्स ने स्पष्ट रूप से अभी तक ऐसा नहीं किया है।” “अपने ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक के आयोजन के दौरान, हम कांग्रेस से नैतिक नेतृत्व की बाग-डोर संभालकर 'ऐलन रेनस्टाइन बैन एस्बेस्टस नाओ (ARBAN)' अधिनियम पारित करने का आह्वान करते हैं। दशकों के वैज्ञानिक सबूतों और एस्बेस्टस से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है यह जानने के बाद, अब कदम न उठाने का सवाल ही नहीं आता। अब एस्बेस्टस पर प्रतिबंध लगाने का समय आ गया है।”ग्लोबल एस्बेस्टस अवेयरनेस वीक और आगामी इवेंट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, # 2025GAAW वेबपेज पर जाएँ।एस्बेस्टस डिज़ीज़ अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन का परिचययुनाइटेड स्टेट्स में स्थित 'एस्बेस्टस डिज़ीज़ अवेयरनेस ऑर्गनाइज़ेशन (ADAO)' साल 2004 में स्थापित और 501(c)(3) के तहत गठित एक स्वतंत्र निर्लाभ संगठन है, जो शिक्षा, पैरवी और सामुदायिक पहलों के ज़रिए एस्बेस्टस के एक्सपोज़र से रोकथाम करके एस्बेस्टस संबंधी बीमारियों के उन्मूलन के लिए समर्पित है।

