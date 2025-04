"Me Enamoré" lleva a La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga al #1 en Varios Charts

# 1 en Monitor Latino #1 en Mediabase #1 En El Chart General de ML

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, March 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- ICCF-- La Original Banda El Limón de Salvador Lizárraga sigue imparable con su más reciente éxito, "Me Enamoré", que esta semana se consolida como una de las canciones más sonadas del momento en México y Estados Unidos.

El tema ha alcanzado el codiciado puesto #1 en los charts Regional Mexicano y General de Monitor Latino, reafirmando su dominio absoluto en la radio y el gusto del público. Este nuevo logro confirma el furor que ha desatado la agrupación sinaloense con su inconfundible estilo.

En Estados Unidos, "Me Enamoré" también se posiciona en la cima del chart Regional Mexicano de Mediabase, consolidando aún más su éxito en el mercado estadounidense. Además, el tema continúa escalando en Billboard, donde ésta semana ocupa el puesto #4 en el chart Regional Mexican Airplay. En México, sigue ganando terreno con su posición en el #6 del genero de Banda y el #11 del chart Popular de Monitor Latino por tocadas, asimismo en Scannersound "Me Enamoré" sube al #14 de Chart Popular demostrando su impacto internacional.

Como parte de la celebración de estos logros y de su 60 aniversario, La Original Banda El Limón ofrecerá una conferencia de prensa especial este próximo jueves donde formalmente presentarán a su nuevo cantante.

📅 Fecha: Jueves 3 de abril de 2025

🍽 Almuerzo & Media Check-in: 1:00 PM

🎤 Conferencia de prensa: 2:00 PM

📍 Lugar: Mariachi Grill, 15627 Ventura Blvd. Encino, CA 91436

Durante el evento, la agrupación compartirá detalles sobre próximos proyectos y las sorpresas que tienen preparadas para su público en este año tan significativo. Además, se presentará oficialmente a su nuevo integrante, quien se unirá a la banda para continuar con su legado musical.

Confirmación de asistencia y más información:

📧 Iriscorral@me.com

📞 818-731-1976

Cupo limitado. Se requiere confirmación previa.

Con seis décadas de trayectoria, La Original Banda El Limón sigue creando éxitos, cautivando a nuevas generaciones y demostrando que su legado sigue más vigente que nunca. ¡Y esto es solo el comienzo de las grandes sorpresas que preparan para su 60 aniversario!

"Me Enamoré" ya está disponible en todas las plataformas digitales.

