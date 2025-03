ADAO оголошує 21-й щорічний "Всесвітній тиждень поінформованості про небезпеку азбесту", який триватиме з 1 по 7 Квітня

очолює глобальні зусилля з підвищення поінформованості про ризики, запобігання впливу азбесту й охорони здоров’я від хворіб, спричинених цим матеріалом

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Організація ADAO , найбільша незалежна громадська організація у США, яка займається запобіганням впливу азбесту й виникненню хворіб, спричинених використання цього матеріалу, сьогодні оголосила про 21-й щорічний Всесвітній тиждень поінформованості про небезпеку азбесту ( GAAW ), який триватиме з 1 по 7 Квітня 2025 року.Завдяки співпраці з міжнародними лідерами, серед яких Інститут безпеки та гігієни праці (IOSH) та Британське товариство гігієни праці (BOHS) цьогорічний тиждень GAAW забезпечить умови для глобальної взаємодії з метою підвищення суспільної обізнаності про часто недооцінену небезпеку азбесту.Протягом цього тижня розглядатимуться такі аспекти:● Заборона видобутку, виробництва й використання всіх шести азбестових волокон у всьому світі● Запобігання впливу азбесту● Підвищення рівня відповідності й реалізації наявних законів та нормативних актів● Зміцнення міжнародних партнерств для захисту суспільного здоров’яКампанія GAAW 2025 року завершиться 7 Квітня всесвітньою віртуальною акцією при свічках для вшанування жертв. Метою цього заходу буде привернення уваги до необхідності зміни політики для запобігання подальшим негативним наслідкам використання азбесту."Азбест залишається однією з найбільш стійких професійних та екологічних загроз для здоров’я нашого часу, яка продовжує забирати життя навіть через тривалий період після початкового впливу, – каже Лінда Райнштайн, чоловік якої помер від мезотеліоми, і яка є співзасновницею ADAO. – Багато хто вважає, що азбест – це небезпека минулого, але він все ще ховається в будинках, школах, на підприємствах і навіть у споживчих товарах. Цей небезпечний міф цілковито дезінформує суспільство. Насправді, компанії у США продовжують імпортувати й використовувати азбест. Наша місія полягає в тому, щоб надати людям у всьому світі знання для розпізнавання ризиків та вжиття заходів для запобігання впливу азбесту і, як наслідок, уникнення страждань, хворіб та смертей".Важливим досягненням організації ADAO є запуск першого чат-бота з профілактики азбесту на основі штучного інтелекту – цілодобового інтерактивного інструменту, розробленого на основі наших здобутків за два десятиліття громадської діяльності та просвітництва. Чат-бот доступний більш ніж 100 мовами і призначений для надання працівникам, пацієнтам, медикам, політикам та суспільству загалом безперешкодного доступу до інформації, яка рятує життя."Це технологічний прорив, який сприяє нашим зусиллям із запобігання впливу азбесту, – додає Райнштайн. – Ми демократизуємо важливу інформацію про небезпеку азбесту, долаючи мовні бар’єри і надаючи доступ до надійних науково обґрунтованих рекомендацій. Знання – це сила, а запобігання – запорука вирішення проблеми".Науковий консенсус підтверджує відсутність безпечного рівня впливу азбесту. Використання цього матеріалу призводить до смертельних захворювань, таких як мезотеліома, азбестоз і рак легенів, гортані та яйників. Хоча дослідники продовжують вивчати варіанти лікування, запобігання впливу азбесту залишається єдиним перевіреним засобом захисту.Організація ADAO випускає нові навчальні матеріали багатьма мовами та пропонує експертні відео, перекладені арабською, французькою, гінді, португальською, російською, іспанською та українською мовами, щоб надалі підтримувати свою глобальну аудиторію, підвищуючи рівень доступності й ефективності інформації."Майже 70 країн повністю заборонили азбест, однак, з незрозумілих причин, Сполучені Штати цього не зробили, – підкреслює Райнштайн. – Відзначаючи Всесвітній тиждень поінформованості про небезпеку азбесту, ми закликаємо Конгрес проявити моральне лідерство та прийняти Закон Алана Райнштайна про негайну заборону азбесту (ARBAN). Після десятиліть наукових доказів і смертей, яким можна було запобігти, бездіяльності немає виправдання. Азбест слід негайно заборонити".Щоб дізнатися більше про Всесвітній тиждень поінформованості про небезпеку азбесту і заплановані події, відвідайте вебсторінку #2025GAAW.ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ З ІНФОРМУВАННЯ ПРО НЕБЕЗПЕКУ АЗБЕСТУЗаснована у 2004 році, Організація з інформування про небезпеку азбесту (ADAO), є найбільшою у США незалежною громадською організацією зі статусом 501 (c)(3), яка займається запобіганням впливу азбесту й виникненню хворіб, спричинених використання цього матеріалу, реалізуючи просвітницькі та інші суспільні ініціативи.

