ADAO объявляет о проведении 21-й ежегодной «Всемирной неделе осведомлённости об асбесте» с 1 по 7 Апреля 2025 года

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Организация по осведомлённости о заболеваниях, вызванных асбестом ( ADAO ), крупнейшая независимая некоммерческая организация базирующаяся в США и посвящённая предотвращению воздействия асбеста и ликвидации заболеваний, вызываемых асбестом, сегодня объявила, что 21-я ежегодная Всемирная неделя осведомлённости об асбесте ( GAAW ) пройдет с 1 по 7 Апреля 2025 года.В партнёрстве с международными лидерами, такими как Институт охраны труда и здоровья (IOSH) и Британское общество гигиены труда (BOHS), GAAW этого года усилит глобальное сотрудничество для повышения осведомлённости о продолжающихся и часто недооцениваемых опасностях асбеста.На протяжении всей недели кампания будет освещать:● Запрет добычи, производства и использования всех шести видов асбестовых волокон по всему миру● Предотвращение воздействия асбеста● Повышение соблюдения и обеспечения исполнения существующих законов и нормативных актов● Укрепление международных партнёрств для защиты общественного здравоохраненияКампания GAAW 2025 года завершится виртуальным всемирным бдением при свечах 7 Апреля — в честь жертв и для усиления настоятельной необходимости в изменении политики с акцентом на профилактику.«Асбест остаётся одной из самых устойчивых профессиональных и экологических угроз здоровью нашего времени, унося жизни ещё долгое время после первоначального воздействия», — сказала Линда Рейнштейн, вдова, чей муж умер от мезотелиомы, и соучредитель ADAO. «Многие считают, что опасность асбеста осталась в прошлом — но он всё ещё скрывается в домах, школах, на рабочих местах и даже в потребительских товарах. Этот опасный миф создаёт слепое пятно в общественном сознании. Фактически, компании Соединённых Штатов всё ещё импортируют и используют асбест сегодня. Наша миссия — наделить людей по всему миру знаниями, чтобы они могли распознавать риски и принимать меры для предотвращения воздействия — устраняя страдания, болезни и смерть».В рамках значительного прогресса, ADAO запустила своего первого чат-бота по предотвращению воздействия асбеста на базе искусственного интеллекта — интерактивный инструмент, доступный 24/7, который передаёт два десятилетия надёжной правозащитной и просветительской деятельности в руки глобального сообщества. Чат-бот доступен более чем на 100 языках и разработан для того, чтобы предоставлять жизненно важную информацию рабочим, пациентам, медицинским работникам, политикам и общественности без каких-либо барьеров для доступа.«Это технологический прорыв для наших усилий по предотвращению», — добавила Рейнштейн. «Мы демократизируем критически важную информацию об асбестовых рисках, разрушая языковые барьеры и обеспечивая немедленный доступ к надёжному, научно обоснованному руководству. Знание - сила, а профилактика - лучшее лекарство».Научный консенсус подтверждает, что не существует безопасного уровня воздействия асбеста, которое способно вызывать смертельные заболевания, такие как мезотелиома, асбестоз и рак лёгких, гортани и яичников. В то время как исследователи продолжают изучать варианты лечения, профилактика остаётся единственной доказанной мерой защиты.ADAO выпускает новые многоязычные образовательные материалы и экспертные видеоролики, переведённые на арабский, английский, французский, хинди, португальский, русский, испанский и украинский языки, чтобы дополнительно поддержать свою глобальную аудиторию, повышая доступность и влияние.«Почти 70 стран полностью запретили асбест — однако по необъяснимым причинам Соединённые Штаты этого не сделали», — подчеркнула Рейнштейн. «Отмечая Всемирную неделю осведомлённости об асбесте, мы призываем Конгресс проявить моральное лидерство и принять закон Алана Рейнштейна о немедленном запрете асбеста (ARBAN). После десятилетий научных доказательств и предотвратимых смертей бездействию нет оправданий. Время запретить асбест — сейчас».Чтобы узнать больше о Всемирной неделе осведомлённости об асбесте и предстоящих мероприятиях, посетите веб-страницу #2025GAAW.ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ,ВЫЗВАННЫХ АСБЕСТОМ Основанная в 2004 году, Организация по осведомлённости о заболеваниях, является крупнейшей независимой некоммерческой организацией в США со статусом 501(c)(3), посвящённой предотвращению воздействия асбеста с целью ликвидации связанных с ним заболеваний путём просвещения, адвокации и общественных инициатив.

