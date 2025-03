ADAO anuncia la 21.ª edición anual de la 'Semana mundial de concientización sobre el asbesto', del 1 al 7 de Abril

WASHINGTON, DC, UNITED STATES, March 31, 2025 / EINPresswire.com / -- ADAO lidera los esfuerzos globales para crear conciencia, prevenir la exposición y proteger la salud pública de las enfermedades relacionadas con el asbestola Organización de Concientización sobre las Enfermedades por Asbesto (ADAO, por sus siglas en inglés), la organización independiente sin ánimo de lucro más grande de EE. UU. dedicada a prevenir la exposición al asbesto y eliminar las enfermedades causadas por el asbesto, anunció hoy que la 21.ª semana mundial de concientización sobre el asbesto ( GAAW ) se llevará a cabo del 1 al 7 de Abril de 2025.En colaboración con líderes internacionales como la Institución de Seguridad y Salud Ocupacional (IOSH) y la Sociedad Británica de Higiene Ocupacional (BOHS), la GAAW de este año ampliará la colaboración mundial para concientizar sobre los peligros continuos, y a menudo subestimados, del asbesto.A lo largo de la semana, la campaña abordará:● Prohibición de la minería, la fabricación y el uso de los seis minerales fibrosos de asbesto en todo el mundo● Prevención de la exposición al asbesto● Aumento del cumplimiento y la aplicación de las leyes y regulaciones existentes● Fortalecer las asociaciones internacionales para proteger la salud públicaLa campaña GAAW 2025 culminará en una vigilia mundial virtual a la luz de las velas el 7 de Abril en honor a las víctimas y para reforzar la necesidad urgente de un cambio de política centrado en la prevención.“El asbesto sigue siendo una de las amenazas ocupacionales y ambientales más persistentes de nuestro tiempo, cobrándose vidas mucho después de la exposición inicial”, dijo Linda Reinstein, viuda de un paciente con mesotelioma y cofundadora de ADAO. “Muchos creen que el asbesto es un peligro del pasado, pero todavía se esconde en hogares, escuelas, lugares de trabajo e incluso en productos de consumo. Ese peligroso mito crea un punto ciego en la conciencia pública. De hecho, las empresas estadounidenses siguen importando y usando asbesto en la actualidad. Nuestra misión es empoderar a las personas en todas partes con el conocimiento para reconocer los riesgos y tomar medidas para prevenir la exposición, eliminando el sufrimiento, la enfermedad y la muerte”.En un gran avance, ADAO lanzó su primer chatbot de prevención de asbesto impulsado por IA, una herramienta interactiva las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que pone dos décadas de defensa y educación confiables en manos de la comunidad global. El chatbot está disponible en más de 100 idiomas y está diseñado para brindar a los trabajadores, pacientes, profesionales de la salud, legisladores y al público información que puede salvar vidas sin barreras de acceso.“Este es un gran avance tecnológico para nuestros esfuerzos de prevención”, agregó Reinstein. “Estamos democratizando información crítica sobre los riesgos del asbesto al romper las barreras del idioma y brindar acceso inmediato a una orientación confiable y basada en la ciencia. El conocimiento es poder y la prevención es la cura”.El consenso científico confirma que no existe un nivel seguro de exposición al asbesto, que puede causar enfermedades mortales como mesotelioma, asbestosis y cánceres de pulmón, laringe y ovarios. Mientras los investigadores continúan explorando opciones de tratamiento, la prevención sigue siendo la única protección comprobada.ADAO está publicando nuevos materiales educativos multilingües y videos de expertos traducidos al árabe, francés, hindi, portugués, ruso, español y ucraniano para apoyar aún más a su audiencia global, mejorando la accesibilidad y el impacto.“Casi 70 países han prohibido el asbesto por completo, pero inexplicablemente, Estados Unidos no lo ha hecho”, enfatizó Reinstein. “Al conmemorar la Semana mundial de concientización sobre el asbesto, hacemos un llamado al Congreso para que muestre liderazgo moral y apruebe la Ley Alan Reinstein para la prohibición inmediata del asbesto (ARBAN, por sus siglas en inglés). Tras décadas de pruebas científicas y muertes evitables, no hay excusa para la inacción. El momento de prohibir el asbesto es ahora”.Para obtener más información sobre la Semana mundial de concientización sobre el asbesto y los próximos eventos, visite la página web #2025GAAW.SOBRE LA ORGANIZACIÓN DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES PORASBESTO Fundada en 2004, la Organización de Concientización sobre las Enfermedades por Asbesto (ADAO) es la organización independiente sin ánimo de lucro 501(c)(3) más grande de EE. UU. dedicada a prevenir la exposición al asbesto para eliminar las enfermedades relacionadas con el asbesto a través de la educación, la promoción y las iniciativas comunitarias.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.