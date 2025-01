"Kids Physio Montreal: A standout project by Devenir Construction, fostering growth and community." Avenir Properties corporate office in Montreal

Immeubles Avenir lance Devenir Construction : Bâtir un avenir radieux pour le paysage immobilier québécois

MONTRéAL, QUEBEC, CANADA, January 16, 2025 / EINPresswire.com / -- Immeubles Avenir , un groupe immobilier de premier plan établi à Montréal, est fier d’annoncer le lancement de Devenir Construction, sa filiale en propriété exclusive. Titulaire d’une licence en vertu de la certification RBQ, Devenir Construction fournit des solutions de construction de bout en bout, se spécialisant dans l’entreposage, la construction industrielle et la construction commerciale, notamment le développement, la budgétisation et la gestion de projet.Devenir Construction, qui était auparavant exploité en tant que service interne répondant aux besoins des marques d’Immeubles Avenir pour tout ce qui touche l’entreposage ainsi que la location commerciale et industrielle, a évolué pour répondre aux besoins dynamiques de sa clientèle.Depuis 2022, Devenir Construction a livré plus de 500 000 pieds carrés de projets d’entreposage à Montréal, ainsi que 150 000 pieds carrés d’espaces clé en main pour des bureaux et des cabinets médicaux de clients commerciaux.À l’avenir, il étendra son expertise et offrira ses services à d’autres marques et promoteurs immobiliers partout au Québec. Cette expansion stratégique met en évidence l’engagement résolu de la marque lorsque vient le temps de fournir des solutions complètes et de réagir à la demande actuelle du marché.En dépit de ses premiers pas modestes dans le secteur de l’entreposage il y a plus de vingt ans, Immeubles Avenir s’est forgé une excellente réputation en matière d’innovation et de durabilité grâce à des marques comme Entreposage Montreal Mini-Storage et Clickspace. Le lancement de Devenir Construction devrait renforcer cet héritage.Les témoignages des clients reflètent une satisfaction exceptionnelle envers l’entreprise de construction jusqu’à présent : « L’équipe de Devenir Construction a donné vie à notre vision en créant un espace accueillant et personnalisé, nous permettant d’amener Kids Physio Group à Montréal. Nous sommes ravis d’inviter les familles à découvrir notre nouvel espace », a partagé Alex Szabo de Kids Physio Group, une entreprise située au rez-de-chaussée du siège social d’Avenir Properties sur la rue Ferrier à Montréal.« La création de Devenir Construction représente un prolongement naturel de nos capacités de base, stimulé par la demande de l’industrie pour des constructions spécialisées et des services de gestion de construction d’entreposage. Nous sommes fiers d’offrir une approche clé en main axée sur la qualité, la sécurité, le budget et les délais d’exécution rapides », explique Simon Berman, chef de la direction et fondateur d’Immeubles Avenir.L’ajout de Devenir Construction solidifie le portefeuille immobilier d’Immeubles Avenir, avec des plans d’agrandissements et d’acquisitions supplémentaires prévus pour le début de 2025.###À propos d’Avenir ImmobilierAvenir Immobilier est une société immobilière axée sur la communauté qui se consacre à changer la façon dont les Canadiens conçoivent les espaces. Mettant l’accent sur l’innovation et l’établissement de liens, la marque d’Immeubles Avenir englobe environ 2,5 millions de pieds carrés d’espace d’entreposage en libre-service, de bureaux, de locaux commerciaux et d’espaces de travail partagé dans l’ensemble du dynamique paysage du Québec. Pour en savoir plus sur Immeubles Avenir et son engagement à redéfinir les espaces, visitez-nous à https://immeublesavenir.ca/fr/devenir/ À propos de Devenir ConstructionDevenir Construction, filiale d’Immeubles Avenir, est une société immobilière agréée de Montréal qui se spécialise dans les solutions de construction de bout en bout. Pour en savoir plus sur Devenir Construction et ses projets, visitez le https://immeublesavenir.ca/fr/devenir/

