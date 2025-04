THE FUTURE ROCKS宣布全新香港K11 MUSEA期間限定店開幕

THE FUTURE ROCKS全新K11 Musea期間限定店 THE FUTURE ROCKS全新K11 Musea期間限定店 THE FUTURE ROCKS全新K11 Musea期間限定店 THE FUTURE ROCKS全新K11 Musea期間限定店 THE FUTURE ROCKS全新K11 Musea期間限定店

全球領先的培育珠寶線上平台THE FUTURE ROCKS欣然宣布全新期間限定店於2025年4月1日在K11 MUSEA開幕,為顧客提供結合設計、日常優雅與永續理念的沉浸式購物體驗。

K11 MUSEA坐落尖沙咀核心地帶,是融合藝術、創新與工藝的獨特文化零售地標。THE FUTURE ROCKS很榮幸能繼續參與這個充滿活力的社群,為顧客提供結合設計、日常優雅與永續理念的沉浸式購物體驗。

期間限定店將展出來自THE FUTURE ROCKS的經典熱賣產品,包括採用回收貴金屬與可持續生產方式精心手工打造的珠寶。為提升顧客體驗,現場數位屏幕將完整展示線上商店的全系列商品。在場的專業團隊將提供詳盡產品解說,確保顧客能全面理解THE FUTURE ROCK的品牌價值與產品特色。

THE FUTURE ROCKS行政總裁Anthony Tsang表示:「我們非常高興宣布於K11 MUSEA開設全新期間限定店。在告別自2024年初起於同一樓層服務尊貴客戶的舊有限定店之際,這個嶄新空間完美融合文化、創意與商業元素,與我們的品牌價值高度契合。我們期待繼續在這個充滿啟發性的零售環境中與顧客交流,並進一步實踐為尊貴客戶提供最佳購物體驗的承諾。」

快閃店詳情

營業時間:每日上午11時至晚上9時

地點:香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA LA105號舖

探索THE FUTURE ROCKS官方網站,瀏覽多元永續珠寶系列

立即訂閱電子報,即可享首單九折優惠,並優先獲取預購資訊、會員專屬推廣及新品預覽。

媒體查詢:

media@thefuturerocks.com



關於THE FUTURE ROCKS

THE FUTURE ROCKS 是全球最具前瞻性的培育珠寶平台,以回收貴金屬及可持續原材料、培育鑽石及寶石等前瞻性材質為產品核心。 THE FUTURE ROCKS宇宙中的每件作品在彰顯鮮明風格的同時傳達強烈的品牌價值,締造更溫柔的永續傳承。

