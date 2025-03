日本人スピリチュアルリーダー・山下ノブエ（NOCCI）が国際メディア「TIMEICONIC」と「Womenpreneur Middle East」で表紙特集！ 〜世界が注目する“第三の目（サードアイ）開眼”の先導者〜

NOCCI氏が表紙を飾った「TIMEICONIC Magazine」 NOCCI氏が表紙を飾った「Womenpreneur Middle East」

山下ノブエ(NOCCI)氏が、日本人として初めて世界的メディア「TIMEICONIC」「Womenpreneur Middle East」の両方にて表紙特集され、トップ10スピリチュアルリーダーとして選出。Energy Healer of the Yearも同時受賞。

TOKYO, TOKYO, JAPAN, March 30, 2025 / EINPresswire.com / -- 2025年、国際的 スピリチュアルリーダー として活躍する山下ノブエ(通称NOCCI)氏が、世界の注目を集める2つのビジネスメディア「TIMEICONIC Magazine」および「Womenpreneur Middle East」にて、日本人として初めて、トップ10スピリチュアルリーダー/女性起業家として選出され、表紙に特集掲載されました。NOCCI氏は、 サードアイ開眼 ・エネルギーワーク・チャネリング・量子ジャンプの分野で世界的に知られ、ドイツと日本を拠点に多次元教育とスピリチュアルリーダー育成を展開中。彼女が創設したNOCCI Channelling Academyでは、3ヶ月以内に99%の生徒がビジョンを見始め、高次元とつながるという圧倒的な覚醒体験が報告されています。「今回の受賞は、私自身のためだけでなく、“日本人として初めて、魂の目覚めとエネルギー教育をグローバルに発信する存在になれた”という大きな意味があります。」とNOCCI氏は語ります。過去にはVOGUE TIMES、Passion Vista、Excellence Magazineなどにも取り上げられ、2025年ドバイではEntrepreneur Excellence Award、さらにEnergy Healer of the Yearにも輝くなど、複数の国際的な評価を受けています。世界中の女性やライトワーカーたちに影響を与え続け、次世代のスピリチュアル教育の在り方に革命を起こしています。現在は、エネルギーワークを日常生活や教育現場に統合するビジョンを掲げ、特に“高波動の子どもたち”のためのスピリチュアル教育改革にも取り組んでいます。▼NOCCI公式サイトメディア取材・コラボのお問い合わせ:info@noccidream.comInstagram: https://www.instagram.com/noccidreamscometrue369888/

