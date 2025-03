(التقدم العلمي) تعلن فتح باب الترشح لجائزة السميط للتنمية الأفريقية لعام 2025 في مجال الأمن الغذائي

Image of the 2016 Al Sumait Awards Ceremony Gold Medal Al Sumait Prize Logo

KUWAIT CITY, KUWAIT, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- للتنمية الأفريقية لعام 2025 التي خصصت هذا العام لمجال الأمن الغذائي مستهدفة تكريم البحوث الرائدة والمشاريع المبتكرة والمبادرات التطبيقية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في قارة أفريقيا.وتدخل هذه الجائزة المرموقة، التي تبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي، عامها الحادي عشر، حيث تُمنح سنويًا للأفراد أو المؤسسات التي قدمت مساهمات بارزة في تعزيز أحد المجالات الثلاثة في قارة أفريقيا وهي الصحة أو الأمن الغذائي أو التعليم.وأطلقت جائزة السميط للتنمية الأفريقية في عام 2015 بناءً على توجيهات أمير دولة الكويت الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه، وسُميت بهذا الاسم تكريمًا لذكرى الدكتور عبدالرحمن السميط، الطبيب الكويتي الراحل الذي كرس حياته لخدمة المجتمعات المحرومة في أفريقيا.ويترأس مجلس أمناء الجائزة وزير الخارجية في دولة الكويت، ويضم في عضويته شخصيات بارزة من منظمات عالمية مثل مؤسسة غيتس ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وشملت قائمة الفائزين السابقين مؤسسات مرموقة مثل المركز الأفريقي للتميز في جينوم الأمراض المعدية ومؤسسة تكنولوجيا الزراعة الأفريقية، مما يعكس التزام الجائزة بدعم التطورات المؤثرة في أفريقيا.سيتم منح الجائزة هذا العام (2025) في مجال الأمن الغذائي، حيث سيتم تكريم الأفراد أو المؤسسات الذين ساهمت مشاريعهم البحثية أو مبادراتهم بشكل كبير في واحد أو أكثر من المجالات التالية:• تطوير أصناف جديدة من البذور أو المحاصيل أو الثروة الحيوانية لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في أفريقيا.• تحسين مدة صلاحية الأغذية المنتجة محليًا وزيادة قيمتها الحرارية والتغذوية.• تعزيز وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى المدخلات الزراعية والتقنيات والأسواق لضمان توفر الغذاء المغذي للمجتمعات الضعيفة.• تعزيز قدرة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ والتقلبات الجوية الحادة لضمان إنتاج غذائي مستدام.• الحد من هدر الطعام وخسائره في منظومات الأغذية الزراعية الأفريقية.• تطوير أنظمة غذائية بديلة لزيادة الإنتاجية مع تقليل استهلاك المياه، لا سيما في البيئات الهامشية.• تشجيع تبني استراتيجيات الأعمال الحديثة والرقمنة والتسويق في مجال الأمن الغذائي والتغذية.• تنفيذ حلول مبتكرة ومستدامة لمكافحة انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.• تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لتحقيق الأمن الغذائي.• وضع استراتيجيات لتحسين سبل العيش الزراعية والأمن الغذائي والتغذية أثناء الأوبئة.شروط الأهلية ومتطلبات التقديم:التقدم للجائزة متاح للمؤسسات والمنظمات البحثية التي ساهمت مبادراتها وبرامجها بشكل كبير في معالجة تحديات الأمن الغذائي في أفريقيا، إضافة إلى الباحثين البارزين الذين يتم ترشيحهم من قبل مؤسساتهم أو زملائهم.يجب أن تكون الأعمال المقدمة مبتكرة ولها تأثير ملموس وعالي المستوى في قارة أفريقيا وتساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية ضمن هذا المجال. كما ينبغي أن تكون الأبحاث منشورة في مجلات علمية محكمة ومعترف بها عالميًا، وأن تكون مطبقة في الدول الأفريقية خلال السنوات العشر الماضية.يجب تقديم الترشيحات باللغة الإنجليزية، وإذا كان العمل الأصلي بلغة أخرى، يجب إرفاق ملخص شامل له باللغة الإنجليزية.الموعد النهائي لتقديم الترشيحات:يجب إرسال الترشيحات في موعد أقصاه 30 يونيو 2025. ويمكن ملء استمارة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني: https://prizes.kfas.org.kw للمزيد من التفاصيل حول كيفية التقديم، يرجى زيارة الموقع الرسمي لجائزة السميط: https://www.alsumaitprize.org للاستفسار، يرجى التواصل مع مكتب جائزة السميط عبر:الهاتف: 22270465 (965+)البريد الإلكتروني: alsumaitprize@kfas.org.kw

