KFAS solicita indicações para o Prêmio Al Sumait 2025 para o Desenvolvimento Africano na Área de Segurança Alimentar

O Prémio Al Sumait está na sua 11ª edição e são necessárias nomeações para o prémio milionário na área da Segurança Alimentar no continente africano.

KUWAIT CITY, KUWAIT, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- A Fundação Kuwait para o Avanço das Ciências (KFAS) anuncia hoje a chamada para indicações para o Prêmio Al Sumait de 2025 para o Desenvolvimento Africano na área de segurança alimentar. Agora em seu 11º ano, este prestigioso prêmio, avaliado em US$ 1 milhão, é concedido anualmente a indivíduos ou instituições que fizeram contribuições significativas para o avanço da saúde, segurança alimentar ou educação na África.O Prêmio Al Sumait é nomeado em homenagem ao falecido Dr. Abdulrahman Al-Sumait, um médico kuwaitiano que dedicou sua vida a ajudar comunidades carentes em toda a África. Estabelecido em 2015 a pedido do falecido Amir do Kuwait, Sua Alteza Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, o prêmio reconhece pesquisas pioneiras, projetos inovadores e iniciativas aplicadas que contribuem para o desenvolvimento sustentável da África.O Conselho de Curadores do Prêmio Al Sumait é liderado pelo Ministro das Relações Exteriores do Kuwait e inclui membros estimados de organizações globais como a Fundação Gates, FAO, UNESCO e IAEA. Os laureados anteriores incluem instituições renomadas como o Centro Africano de Excelência em Genômica de Doenças Infecciosas e a Fundação de Tecnologia Agrícola (AATF), demonstrando o comprometimento do prêmio com avanços impactantes.Para 2025, o prêmio será concedido na área de segurança alimentar, reconhecendo indivíduos ou instituições cujos projetos ou iniciativas de pesquisa tenham contribuído significativamente para uma ou mais das seguintes áreas:- Desenvolvimento de novas variedades de sementes, cultivos ou criação de animais que possam melhorar a segurança alimentar e a nutrição na África.- Aumento do prazo de validade, do valor calórico e nutricional do alimento produzido e consumido diariamente.- Melhoria ao acesso dos pequenos agricultores aos insumos, técnicas, tecnologias e mercados agrícolas para aumentar a disponibilidade de produtos nutritivos, que são extremamente essenciais para melhorar a dieta das pessoas mais vulneráveis que vivem e subsistem das zonas mais marginais de África.- Melhoria da resistência dos agricultores às alterações climáticas e à extrema variabilidade climática, com o intuito de assegurar meios de subsistência sustentáveis, segurança alimentar e nutrição.- Redução significativa dos desperdícios alimentares e das perdas de alimentos nos sistemas agroalimentares do continente africano.- Desenvolvimento de novos sistemas agroalimentares alternativos, aumentando a produtividade e reduzindo a pegada hídrica, particularmente nos ambientes marginais do continente.- Melhoria da comercialização, digitalização e adoção de estratégias empresariais modernas na área da segurança alimentar e da nutrição.- Fornecimento de soluções inovadoras e sustentáveis no combate à insegurança alimentar e à desnutrição no continente africano.- Abordagem de questões relevantes para a igualdade de género e o empoderamento das mulheres em África no sentido de alcançar a segurança alimentar e a nutrição.- Desenvolvimento de projetos e/ou programas inovadores para melhorar a subsistência agrícola, a segurança alimentar e a nutrição durante pandemias.Requisitos de elegibilidade e envio:Os candidatos elegíveis incluem organizações e instituições de pesquisa cujas iniciativas e programas contribuíram significativamente para resolver os desafios da segurança alimentar na África, bem como pesquisadores de destaque indicados por suas instituições ou pares.O trabalho submetido deve ser inovador, ter um alto impacto demonstrável na África e contribuir para o desenvolvimento econômico, social, de recursos humanos ou de infraestrutura dentro do campo. A pesquisa deve ser publicada em periódicos revisados ​​por pares e reconhecida em nível global, com aplicações práticas em países africanos nos últimos dez anos.As indicações devem ser enviadas em inglês. Se o trabalho original estiver em outro idioma, um resumo abrangente em inglês deve ser fornecido.Prazo para indicações:As indicações devem ser recebidas até 30 de junho de 2025. O formulário de indicação ao prêmio pode ser encontrado no site: https://prizes.kfas.org.kw Para mais detalhes sobre como se inscrever, visite o site oficial do Prêmio Al Sumait: https://www.alsumaitprize.org/ Para dúvidas, entre em contato com o Escritório do Prêmio Al Sumait:

