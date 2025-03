Appel à candidatures du KFAS pour le prix Al Sumait 2025 dans le domaine de la sécurité alimentaire

Image of the 2016 Al Sumait Awards Ceremony Gold Medal Al Sumait Prize Logo

Les candidatures pour le prix Al Sumait, doté d'un million de dollars, sont sollicitées dans le domaine de la sécurité alimentaire en Afrique.

KUWAIT CITY, KUWAIT, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- La Fondation koweïtienne pour l'avancement des sciences (KFAS) lance aujourd'hui l'appel à candidatures pour le Prix Al Sumait 2025 pour le développement de l'Afrique, dans le domaine de la sécurité alimentaire. Ce prestigieux prix, d'une valeur d'un million de dollars, est décerné chaque année pour la 11e année consécutive à des personnes ou des institutions ayant contribué de manière significative à l'avancement de la santé, de la sécurité alimentaire ou de l'éducation en Afrique.Le prix Al Sumait a été nommé en l'honneur du regretté Dr Abdulrahman Al-Sumait, médecin koweïtien qui a consacré sa vie à aider les communautés défavorisées d'Afrique. Créé en 2015 à la demande de feu l'émir du Koweït, Son Altesse Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, ce prix récompense les recherches innovantes, les projets innovants et les initiatives concrètes qui contribuent au développement durable de l'Afrique.Le conseil d'administration du prix Al Sumait est présidé par le ministre des Affaires étrangères du Koweït et compte des membres éminents d'organisations internationales telles que la Fondation Gates, la FAO, l'UNESCO et l'AIEA. Parmi les lauréats précédents figurent des institutions de renom comme le Centre africain d'excellence pour la génomique des maladies infectieuses et la Fondation pour les technologies agricoles (AATF), témoignant de l'engagement du prix en faveur de progrès significatifs.Pour 2025, le prix sera décerné dans le domaine de la sécurité alimentaire, récompensant les personnes ou les institutions dont les projets ou initiatives de recherche ont contribué de manière significative à un ou plusieurs des domaines suivants :• Développer de nouvelles variétés de semences, de cultures ou d’animaux d’élevage pour améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique.• Augmenter la durée de conservation, la valeur calorique et nutritionnelle des aliments produits et consommés localement.• Améliorer l’accès des petits exploitants agricoles aux intrants, techniques, technologies et marchés agricoles afin de garantir la disponibilité d’aliments nutritifs pour les communautés vulnérables.• Renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique et aux variations climatiques extrêmes pour garantir une production alimentaire et une nutrition durables.• Réduire le gaspillage et les pertes alimentaires dans les systèmes agroalimentaires africains.• Promouvoir des systèmes agroalimentaires alternatifs pour accroître la productivité tout en réduisant l’empreinte hydrique, en particulier dans les environnements marginaux.• Promouvoir l’adoption de stratégies commerciales modernes, la numérisation et le marketing dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition.• Mettre en œuvre des solutions innovantes et durables pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition.• Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes pour assurer la sécurité alimentaire.• Élaborer des stratégies pour améliorer les moyens de subsistance agricoles, la sécurité alimentaire et la nutrition pendant les pandémies.Conditions d'éligibilité et de soumission :Les candidats admissibles comprennent les organisations et les institutions de recherche dont les initiatives et les programmes ont contribué de manière significative à la résolution des problèmes de sécurité alimentaire en Afrique, ainsi que les chercheurs exceptionnels nommés par leurs institutions ou leurs pairs.Les travaux soumis doivent être innovants, avoir un impact significatif en Afrique et contribuer au développement économique, social, des ressources humaines ou des infrastructures dans le domaine. Les recherches doivent être publiées dans des revues à comité de lecture et reconnues à l'échelle mondiale, avec des applications pratiques dans les pays africains au cours des dix dernières années.Les candidatures doivent être soumises en anglais. Si le travail original est rédigé dans une autre langue, un résumé complet en anglais doit être fourni.Deadline for Nominations:Les candidatures doivent être reçues avant le 30 juin 2025. Le formulaire de nomination pour le prix est disponible sur le site Web : https://prizes.kfas.org.kw Pour plus de détails sur la manière de postuler, veuillez visiter le site officiel du prix Al Sumait : https://www.alsumaitprize.org Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le bureau du prix Al Sumait :T: (+965) 22270465E: alsumaitprize@kfas.org.kw

