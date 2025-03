SABIO GROUP ÉTEND SON PROGRAMME 'DISRUPT' CX À TRAVERS L'EUROPE

Disrupt

Sabio Group a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme acclamé 'Disrupt' à travers l'Europe pour 2025

Il n'y a jamais eu un plus grand besoin de services d'experts en technologie CX qu'aujourd'hui...” — Stuart Dorman, Directeur de l'Innovation

PARIS, FRANCE, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Sabio Group a annoncé aujourd'hui l'expansion de son programme acclamé ' Disrupt ' à travers l'Europe pour 2025, amenant son événement phare de transformation de l'expérience client (CX) numérique dans trois grandes capitales européennes.L'expansion de son événement phare intervient à un moment critique pour l'industrie de la CX, avec l'intelligence artificielle qui évolue rapidement, les pressions du coût de la vie qui se poursuivent et les prix volatils de l'énergie créant des défis importants pour les centres de contact et le personnel de service client en première ligne.Depuis son lancement en 2017, Disrupt est devenu l'événement incontournable pour les innovateurs en CX, attirant régulièrement environ 1000 décideurs à son événement phare annuel à Londres et à son événement associé à Madrid Cette année, Sabio étend la portée de Disrupt et organisera des événements dans trois grandes capitales européennes, ajoutant Paris à ses emplacements.Le programme élargi pour 2025, sur le thème "Tenir la Promesse", montrera comment les marques mondiales tirent parti de l'IA de pointe, de l'automatisation et des solutions de données, à travers des études de cas réels et des démonstrations en direct."Les professionnels de la CX d'aujourd'hui naviguent dans le changement technologique le plus profond que nous ayons vu depuis des décennies, tout en gérant simultanément des attentes accrues des clients et des pressions économiques", a déclaré Stuart Dorman, Directeur de l'Innovation chez Sabio Group. "Il n'y a jamais eu un plus grand besoin de services d'experts en technologie CX qu'aujourd'hui, et Disrupt crée un forum essentiel où les leaders de l'industrie peuvent échanger des stratégies pratiques, et être témoins de solutions transformatrices de première main. De la technologie de traduction en temps réel aux programmes de bien-être émotionnel pour le personnel de première ligne, nous présentons des innovations qui délivrent un impact immédiat."Le programme Disrupt 2025 de Sabio démarre à Madrid le 3 avril avec des leaders de l'industrie dont Abanca, Renfe et Securitas Direct partageant leurs parcours de transformation. L'événement phare au Royaume-Uni suit au Tobacco Dock de Londres le 20 mai, avant que Disrupt ne fasse ses débuts français à Paris le 3 juin. Sabio envisage également d'étendre davantage son programme avec plus de localisations européennes actuellement en cours d'évaluation.Daniel Seaborne, Directeur Général pour le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud chez Sabio Group, a déclaré : "Notre événement londonien a établi la référence pour l'excellence en CX depuis 2017. Pour 2025, nous réunissons notre plus forte gamme d'intervenants à ce jour, mettant en valeur des organisations qui redéfinissent le service client grâce à l'implémentation stratégique de l'IA et à des systèmes innovants de support aux agents."Gabriel Rodriguez, Directeur Général de Sabio Espagne, a ajouté : "Les entreprises espagnoles adoptent la transformation numérique à une vitesse remarquable. Notre événement madrilène démontrera comment les principales marques espagnoles équilibrent l'innovation technologique avec la touche humaine qui reste fondamentale pour des relations clients significatives."Soulignant l'importance des débuts de l'événement à Paris, Hervé Racine, Directeur Général de Sabio France, Italie et Maroc, a déclaré : "Le marché français a des attentes distinctives en matière d'expérience client, particulièrement autour de la personnalisation et de l'efficacité du service. Notre événement parisien abordera les défis de la CX régionaux et mondiaux tout en connectant les leaders français de la CX avec des innovations mondiales qui établissent de nouveaux repères d'excellence."Les participants à tous les événements Disrupt de Sabio peuvent s'attendre à des aperçus exclusifs sur la façon dont les grandes marques relèvent les défis CX les plus pressants d'aujourd'hui grâce à une combinaison de keynotes, d'ateliers interactifs, de démonstrations en direct et d'opportunités de réseautage stratégique.Inscrivez-vous maintenantLondres - Mardi 20 mai à Tobacco Docks, LondresMadrid - Jeudi 3 avril à La Casa del Lector, Matadero de MadridParis - Mardi 3 juin à Agora Managers Groupe, 42 avenue de la Grande Armée 75017 PARISFin

