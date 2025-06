Sabio Disrupt Paris 2025 : L’IA pour une expérience client réinventée

Disrupt Paris included several customer case studies Sabio's first Disrupt event in France was a sell-out Sabio's Country Manager for France, Herve Racine, Close Proceedings in Paris Disrupt 2025 Banner Sabio Logo

La qualité des intervenants et des études de cas réunis aujourd'hui reflète clairement l'appétit du marché français pour l'innovation et l'apprentissage collaboratif” — Herve Racine, Country Manager, Sabio France, Italy and Morocco

PARIS, FRANCE, June 6, 2025 / EINPresswire.com / -- En début de semaine, Sabio a réuni les décideurs français de l’expérience client pour un événement centré sur les nouvelles frontières de l’intelligence artificielle appliquée à la relation client.Une révolution en marche, mais non sans contrôleStuart Dorman, directeur de l’innovation du groupe Sabio, a ouvert la journée avec une perspective marquante. À l’instar de la machine à vapeur ou d’Internet en leur temps, l’intelligence artificielle s’impose comme une technologie générique, capable de reconfigurer en profondeur les métiers, les usages et les attentes. Selon lui, nous sommes entrés dans la troisième vague de l’IA : après la reconnaissance (première vague) et la génération de contenu (deuxième vague), vient l’émergence d’« agents » capables d’agir et de prendre des décisions.Mais cette autonomie accrue s’accompagne de nouveaux défis : confiance, responsabilité et transparence. Déployer l’IA dans les parcours clients ne consiste pas à tout automatiser, mais à trouver le juste équilibre entre efficacité et accompagnement humain.Un événement de démonstration et de retour d'expérience« La qualité des intervenants et des études de cas réunis aujourd'hui reflète clairement l'appétit du marché français pour l'innovation et l'apprentissage collaboratif », souligne Hervé Racine, Country Manager Sabio France, Italie et Maroc. « Le marché français de l'expérience client a des attentes très spécifiques en termes de personnalisation et d'efficacité. Ce type d'événement est essentiel pour favoriser les échanges, générer des solutions concrètes et connecter les décideurs locaux aux meilleures innovations du marché international. »Organisée à Paris à l'Agora des Directeurs de l'Expérience Client, cette première édition de Disrupt France a affiché complet. L'objectif ? Démontrer concrètement comment l'IA, les nouveaux canaux et les outils de gestion peuvent enrichir l'expérience client sans compromettre sa qualité humaine.Des cas clients concrets, racontés par ceux qui les viventSoutenu par des leaders de l'expérience client tels qu' Avaya Genesys , SnapCall et Verint, l'événement proposait des MasterClass complètes animées par des entreprises françaises de premier plan. Autosphere a partagé ses analyses de projets d'implémentation d'IA sur sa plateforme Genesys, tandis que Bouygues Telecom a présenté l'approche mise en œuvre en collaboration avec Sabio pour faciliter la transition de sa plateforme de centre de contact vers le cloud. Cette collaboration stratégique visait à garantir l'alignement avec les objectifs d'expérience client, à garantir une forte adhésion des équipes informatiques et à garantir la réussite du projet de transformation. Le groupe RATP a présenté la technologie d'interaction vidéo pionnière de SnapCall, mettant en lumière la manière dont les organisations du secteur public adoptent la transformation numérique.Craig Pumfrey, vice-président marketing du groupe Sabio, a également salué l'enthousiasme et l'engagement des participants : « Le niveau d'échange, tant lors des MasterClasses que lors des sessions informelles, confirme que les leaders français de l'expérience client sont prêts à adopter les leviers de l'IA. Ce premier Disrupt Paris a posé les bases solides d'une dynamique d'innovation collective en France.»L'engouement suscité par cette première édition parisienne confirme l'intérêt croissant du marché français pour une transformation réelle et accompagnée. Les entreprises attendent : des retours d'expérience concrets, un accompagnement méthodologique et des partenaires capables de concilier ambition technologique et réalités du terrain.Le succès de Disrupt Paris confirme la demande croissante de transformation de l'expérience client pilotée par des experts, alors que les entreprises sont confrontées à l'accélération des technologies d'IA, aux contraintes budgétaires et aux attentes toujours plus exigeantes des clients.Pour Craig Pumfrey, cette dynamique est appelée à se renforcer : « Nous explorons déjà de nouveaux lieux en Europe pour les prochaines éditions de Disrupt, afin de répondre au désir croissant de nos clients et partenaires de partager leurs expériences, d'apprendre les uns des autres et de faire progresser collectivement l'expérience client.»***** fin *****

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.