Puerto Rico triunfa en el Circuito Solidario de Golf de la Fundación Real Madrid

Los equipos de Puerto Rico y España antes de comenzar el torneo. Ambos equipos celebrando la victoria de los Boricuas, unidos por la camaradería y la amistad que se formó entre ellos. El legendario portero del Real Madrid, Iker Casillas junto a el artista urbano internacional, Lenny Tavárez.

El equipo puertorriqueño logra una memorable victoria ante España en un torneo al estilo Ryder Cup

La pasión y el compromiso demostrados por todos los participantes reflejan los valores que promueve la Fundación. Felicitamos al equipo puertorriqueño por su merecida victoria.” — Javier Varela

RIO GRANDE, PUERTO RICO, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- El Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach & Golf Resort fue el escenario de una inolvidable celebración de golf, solidaridad y espíritu deportivo, donde el equipo puertorriqueño se impuso al equipo español en la prestigiosa final del Circuito Solidario de Golf de la Fundación Real Madrid. El evento, celebrado el jueves 20 y viernes 21 de marzo, concluyó con la emocionante victoria del equipo Boricua en una competencia con formato Ryder Cup.El equipo de Puerto Rico estuvo integrado por una extraordinaria alineación de talentosos jugadores locales, incluyendo al reconocido cantante urbano Lenny Tavárez y su hermana Michelle González Tavárez, exjugadora olímpica quien representó a Puerto Rico en baloncesto durante las Olimpiadas Tokio 2020. Su excepcional desempeño en equipo, junto a otros destacados golfistas locales, llevó a Puerto Rico a conseguir el codiciado título del torneo.Por su parte, el equipo español contó con figuras destacadas como el exjugador del FC Barcelona Aleix Vidal, el exfutbolista y modelo Jaime Astrain, y la querida presentadora y modelo Liz Emiliano, quienes viajaron desde España para participar en la amistosa pero altamente competitiva jornada. La competencia se llevó a cabo durante dos días en el reconocido Ocean Course de Wyndham Grand Rio Mar, un campo impresionante diseñado por los prestigiosos arquitectos Tom y George Fazio.El viernes en la noche, la celebración alcanzó su punto más alto con un exclusivo cóctel VIP realizado en Wyndham Grand Rio Mar. Conducido por el popular presentador puertorriqueño Jaime Mayol, el evento incluyó la entrega oficial del trofeo al equipo puertorriqueño y un reconocimiento especial a la deportividad y esfuerzo de ambos equipos.Uno de los momentos más destacados de la velada fueron las subastas benéficas de objetos deportivos únicos. La subasta silenciosa incluyó artículos como una raqueta firmada por la leyenda del tenis español Rafa Nadal, una camiseta autografiada por el futbolista alemán Toni Kroos, y exclusivas estadías en los resorts Wyndham Grand Rio Mar y Palmas del Mar. Además, la subasta en vivo generó gran entusiasmo al ofrecer guantes, calzado y una camiseta firmada por el legendario portero del Real Madrid, Iker Casillas, quien personalmente entregó estos valiosos artículos a los ganadores, creando momentos inolvidables para los asistentes.La música de la Orquesta Filarmónica de Cuco Peña puso a bailar y celebrar a todos los presentes hasta altas horas de la noche, convirtiendo la jornada en un vibrante homenaje al deporte, la solidaridad y la cálida hospitalidad puertorriqueña.Javier Varela, Director Deportivo de Golf de la Fundación Real Madrid, expresó: "Estamos encantados con el éxito del Circuito Solidario de Golf de la Fundación Real Madrid en Puerto Rico. La pasión y el compromiso demostrados por todos los participantes reflejan los valores que promueve la Fundación. Felicitamos al equipo puertorriqueño por su merecida victoria y agradecemos a todos los que hicieron posible este evento, contribuyendo a nuestra misión de fomentar el deporte y la educación entre los jóvenes."Todos los fondos recaudados en el torneo y las subastas serán destinados directamente a los proyectos de la Fundación Real Madrid, organización dedicada a fomentar la participación juvenil en el deporte a nivel global, impulsando el trabajo en equipo, el respeto, la integración social y la educación en miles de niños y adolescentes alrededor del mundo.Amadeo Zarzosa, Gerente General de Wyndham Grand Rio Mar, expresó con orgullo: “Fue un verdadero honor recibir a invitados tan extraordinarios, incluyendo celebridades, leyendas deportivas y personalidades destacadas tanto de Puerto Rico como de España. Felicitamos al equipo puertorriqueño por su notable victoria. Ser anfitriones de este evento tan prestigioso está perfectamente alineado con nuestra visión de unir comunidades a través del deporte y la solidaridad, mostrando la belleza incomparable y la hospitalidad única de Puerto Rico.”La edición de este año del Circuito Solidario de Golf de la Fundación Real Madrid en Puerto Rico fue organizada gracias a la colaboración entre Metódika Eventos y la casa productora local Wanabi Puerto Rico. “En Wanabí nos sentimos sumamente orgullosos de haber colaborado en este evento histórico. Ha sido verdaderamente inspirador ver brillar al talento local junto a leyendas internacionales del deporte y destacadas personalidades, mientras apoyamos una causa de tanto impacto social.”, nos dijo Jean Paul Polo, Primer Oficial Creativo de Wanabí Puerto Rico. El evento también contó con el generoso apoyo de marcas locales como Encore y Supermercados Econo.Acerca de Wyndham Grand Rio Mar:Ubicado entre el Bosque Nacional El Yunque y hermosas playas caribeñas, Wyndham Grand Rio Mar Rainforest Beach & Golf Resort ofrece una experiencia de lujo incomparable en el Caribe, con campos de golf de clase mundial, alojamiento de primera categoría, exquisita gastronomía y auténtica hospitalidad puertorriqueña.Acerca de la Fundación Real Madrid:La Fundación Real Madrid impulsa programas deportivos y educativos alrededor del mundo, destacando valores como el respeto, el trabajo en equipo y la responsabilidad social, impactando positivamente a niños y jóvenes a nivel global mediante el poder universal del deporte.

