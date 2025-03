SABESP ANUNCIA RESULTADOS DO 4T24

SAO PAULO, SAO PAULO, BRAZIL, March 24, 2025 / EINPresswire.com / -- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3; NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo, anuncia hoje seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2024.Em 2024 o EBITDA ajustado totalizou R$ 11.339 milhões (+19% vs R$ 9.541 milhões de 2023) com a margem EBITDA ajustada em 52% (vs 48% de 2023). Os principais pilares para o crescimento de rentabilidade foram: i) maior receita resultante do reajuste tarifário e crescimento de volume advindo de novas economias; ii) pessoal, resultado do Programa de Demissão Incentivada realizado em 2023; iii) diluição de custos fixos que cresceram abaixo do crescimento de volume.O EBITDA contábil totalizou R$ 18.187 milhões (+99% vs R$ 9.137 milhões de 2023). O principal fator para esse crescimento foi a bifurcação do ativo financeiro registrado no 3T24.O lucro líquido contábil atingiu R$ 9.580 milhões em 2024 (+172% vs R$ 3.524 milhões de 2023). Desconsiderando os efeitos não recorrentes, a margem de construção e a bifurcação do ativo financeiro, o lucro líquido ajustado foi de R$ 5.174 milhões em 2024 (+37% vs R$ 3.790 milhões de 2023).No 4T24, o EBITDA ajustado foi de R$ 2.999 milhões (+4,1% vs 4T23) atingindo uma margem ajustada de 54% (vs 53% de 4T23). O EBITDA contábil do mesmo período, totalizou R$ 2.294 milhões (-22% vs 4T23) principalmente devido à provisão do PDV realizada no trimestre.O lucro líquido contábil realizado foi de R$ 1.435 milhões no 4T24 (+21,0% vs 4T23). Desconsiderando os efeitos não recorrentes, o lucro líquido ajustado foi de R$ 1.900 milhões (+64% vs 4T23).A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: ri.sabesp.com.br

