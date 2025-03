ALE lance une solution de 5G privée basée sur la technologie Celona pour étendre la connectivité IoT

COLOMBES, FRANCE ET CAMPBELL, CA, UNITED STATES, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , l’un des principaux fournisseurs de solutions de réseaux et de communication d’entreprise sécurisées, annonce le lancement d’une solution innovante de 5G privée conçue en partenatiat avec Celona . Entièrement intégrée avec les gammes OmniVista, OmniSwitch et OmniAccess Stellar d’ALE, la nouvelle solution offre une connectivité sécurisée et de haute qualité pour les environnements d’entreprise complexes et les grands espaces extérieurs.Ce partenariat stratégique avec Celona ouvre une avancée significative dans le domaine de la connectivité d'entreprise, en permettant aux opérations critiques de bénéficier d'une fiabilité, d'une performance et d'une sécurité inégalées dans les environnements difficiles partout dans le monde.Transformer la connectivité IoT au sein d’environnements exigeantsLa solution Private 5G d’ALE s’appuie sur une technologie de pointe conçue pour garantir une connectivité ultra-fiable dans les environnements industriels complexes tels que les usines, les rafinneries, les entrepôts logistiques, les zones portuaires et les aires de trafic d’aéroports. Le Private 5G permet une couverture sans fil sur de grandes zones et une mobilité sécurisée et fiable dans les zones de très grande taille, où l’utilisation en temps réel des applications métiers et industrielles est essentielle. Elle favorise ainsi une exploitation de l’IoT beaucoup plus performante et une approche « industrie 4.0 » avancée.Cette technologie permet de connecter les appareils et applications IoT de dernière génération qui exigent des temps de latence ultra-faibles et des performances très élevées – notamment dans des domaines pionniers tels que les véhicules à guidage automatique (AGV), la robotique, l'analyse vidéo HD, la réalité augmentée (AR) et les applications de réalité virtuelle (VR), qui pourront tous bénéficier d’une connectivité sans fil robuste.Connectivité d’entreprise inégalée avec les solutions de bout-en-bout d’ALELe Private 5G est intégrée aux autres solutions existantes d’ALE, comme OmniVista Cirrus, OmniSwitch LAN, et OmniAccess Stellar WLAN, pour fournir une couverture réseau étendue et fiable aux sites, bureaux et sites industriels. ALE garantit ainsi accès réseau ‘confiance zéro’ (Zero Trust) sécurisé de bout-en-bout et une connectivité haute performance pour des opérations fluides et les applications avancées.La solution Private 5G assure une sécurité élevée grâce à une authentification SIM robuste et aux technologies brevetées MicroSlicing™ et Aerloc de Celona, qui garantissent des niveaux de service et d'application fiables, la mise en œuvre de la politique d’entreprise, et une sécurité Zero Trust pour les applications métier critiques.Stephan Robineau, EVP Network Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise, commente :« Ce partenariat avec Celona permet d’offrir la meilleure solution 5G privée sans fil conçue spécialement pour les environnements d'entreprise. Son intégration avec notre gamme complète de solutions améliore encore notre capacité à fournir une connectivité à tous les niveaux de l’entreprise avec une fiabilité et une performance inégalées.En outre, la technologie avancée Private 5G s'aligne parfaitement avec notre approche ‘security first’ et notre stratégie sectorielle, nous permettant de répondre aux demandes uniques des différents marchés tels que l'énergie et les services publics, le transport et l'industrie manufacturière. »Rajeev Shah, co-fondateur et CEO de Celona, commente :« Notre partenariat avec Alcatel-Lucent Enterprise est décisif et montre ce que deux technologies leaders peuvent faire lorsqu’elles sont associées. Le passé d’ALE riche en innovations a permis de mettre au point des solutions de classe mondiale. Chez Celona, après des années de recherche et de développement axées sur la conception de solutions d'entreprise, nous proposons la meilleure technologie de 5G privée de sa catégorie, hautement sécurisée et facile à déployer et à gérer. Elle répond aux défis de la connectivité sans fil dans des environnements complexes où certaines entreprises s'appuient encore sur le papier et le crayon. C’est une solution qui change réellement la donne. »--- Fin ---A propos d’Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise fournit des solutions de réseau, de communications et de collaborations sécurisées, permettant aux entreprises de tout secteur d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions ALE sont conçues pour offrir un niveau optimal de sécurité intégrée. Elles sont conformes aux exigences nationales et internationales de protection des données des entreprises et des personnes.L'engagement d'Alcatel-Lucent Enterprise s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs. Ainsi les solutions ALE sont développées pour limiter leur impact environnemental.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance pour plus d'un million de clients dans le monde.Alcatel-Lucent Enterprise, dont le siège social est en France, compte 3 400 partenaires dans le monde, permettant ainsi une meilleure proximité.Contacts presseAlcatel-Lucent EnterpriseKaterina CernyDirectrice Régionale Marketing & Com – Francekaterina.cerny@al-enterprise.comAgence Quatrième JourAntoine Billonabillon@quatriemejour.fr - 06 03 72 88 95Cindy Mouchard Patinauxcmouchard@quatriemejour.fr - 07 82 92 00 16A propos de CelonaBasée dans la Silicon Valley, Celona est un pionnier et un innovateur de premier plan dans le domaine des solutions sans fil privées pour les entreprises. La société a développé le premier système 5G LAN du secteur, une solution 5G privée clé en main qui permet aux entreprises de répondre à leurs besoins croissants en matière de connectivité sans fil sécurisée et fiable pour les applications métier critiques. Celona 5G LAN a été déployé par un large éventail de clients mondiaux dans tous les secteurs. À ce jour, la société a levé plus de 135 millions de dollars en financement auprès de Lightspeed Venture Partners, Norwest Venture Partners, NTT Ventures, Cervin Ventures, DigitalBridge et Qualcomm Ventures.Pour plus d'informations, visitez www.celona.io Contacts médiaJanet Brumfield, IdealPR+ pour Celonajanet@idealprplus.com+1 614-582-9636

