Alcatel-Lucent Enterprise startet Private 5G-Lösung, ‚powered by Celona‘, für bessere IoT-Verbindungen

KORNWESTHEIM, DEUTSCHLAND UND CAMPBELL, CA, UNITED STATES, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- Alcatel-Lucent Enterprise , führender europäischer Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit, launcht seine innovative Private 5G-Lösung , die von Celona betrieben wird. Die Lösung wird schlüsselfertig ausgeliefert und lässt sich nahtlos in das OmniVista-, OmniSwitch- und OmniAccess-Stellar-Netzwerkportfolio von ALE integrieren. Sie ermöglicht eine sichere und hochwertige Konnektivität in komplexen industriellen IT-Umgebungen von Unternehmen, einschließlich großer Außenbereiche.Diese strategische Partnerschaft mit Celona zielt darauf, unternehmenskritische Prozesse mit beispielloser Zuverlässigkeit, Leistung und Sicherheit in anspruchsvollen Umgebungen weltweit zu unterstützen. Ein großer Fortschritt in der unternehmensweiten Konnektivität.Neugestaltet: IoT-Verbindungen in anspruchsvollen UmgebungenDie hochmoderne Technologie der Private 5G-Lösung von ALE schafft äußerst zuverlässige Verbindungen in komplexen industriellen Umgebungen wie Fertigungsanlagen, Raffinerien, Logistiklagern und Häfen, einschließlich Flughafenvorfeld und -rampen. Die Private 5G-Lösung bietet eine großflächige drahtlose Abdeckung, sichere und zuverlässige Hochgeschwindigkeitsmobilität und unterstützt kritische industrielle Echtzeitanwendungen, was der IoT- und Industrie 4.0-Integration zugutekommt.Private 5G ermöglicht die Verbindung von IoT-Geräten und -Anwendungen der nächsten Generation, die eine extrem niedrige Latenz und deterministische Leistung erfordern. Unternehmen, die bei der Nutzung modernster Geräte und Technologien eine Vorreiterrolle einnehmen, können sich auf diese Technologie verlassen. Einsatzfelder sind u.a. fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), Robotik, HD-Videoanalyse, Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). All diese Anwendungen werden von einer robusten drahtlosen Konnektivität profitieren.Unübertroffen: Unternehmensvernetzung mit der End-to-End-Lösung von ALEALE integriert Private 5G in eigene Lösungen wie OmniVista Cirrus, OmniSwitch LAN und OmniAccess Stellar WLAN. Damit entsteht ein durchgängig sicherer Zero-Touch-Netzwerkzugang mit einer leistungsstarken Konnektivität für nahtlose Abläufe und fortschrittliche Anwendungen.Private 5G von Celona verknüpft hohe Sicherheit mit robuster SIM-Authentifizierung und den patentierten Technologien MicroSlicing™ und Aerloc von Celona. Auf diese Weise können verlässliche Service Level Agreements (SLAs) auf Service- und Applikationsebene garantiert, Richtlinien durchgesetzt und Zero-Trust-Sicherheit für geschäftskritische Anwendungen gewährleistet werden.Stephan Robineau, EVP Network Business Division, Alcatel-Lucent Enterprise:„Durch die Partnerschaft mit Celona können wir die beste, speziell für Unternehmensumgebungen entwickelte Private-5G-Wireless-Lösung liefern. Die Integration in unser End-to-End-Portfolio sorgt dabei für noch bessere unternehmensweite Konnektivität mit unübertroffener Zuverlässigkeit und Leistung.Darüber hinaus passt die fortschrittliche Private-5G-Technologie perfekt zu unserem Security-First-Ansatz und unserer Branchenausrichtung, wodurch wir die besonderen Anforderungen von Branchen wie Energie und Versorgung, Transport und Fertigung erfüllen können.“Rajeev Shah, Mitbegründer und CEO von Celona, sagt:„Unsere Partnerschaft mit Alcatel-Lucent Enterprise zeigt, was passieren kann, wenn zwei Technologieführer zusammenkommen. ALE blickt auf eine lange Geschichte von Innovationen zurück, die zu erstklassigen Lösungen geführt haben. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung für den Einsatz in Unternehmen gehört unsere private 5G-Lösung zu den besten ihrer Klasse. Sie ist hochgradig sicher, einfach zu implementieren und zu verwalten. Sie löst die Herausforderungen der drahtlosen Konnektivität in komplexen Umgebungen, in denen einige Unternehmen immer noch auf Stift und Papier angewiesen sind. Zu sagen, dass dies ein Wendepunkt ist, wäre eine Untertreibung.“Über Alcatel-Lucent EnterpriseAlcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- und Kommunikationslösungen, mit denen Unternehmen und Branchen ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit steigern können. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.Alle Lösungen verfügen über integrierte Sicherheit, begrenzte Umweltauswirkungen und erfüllen in vollem Umfang die Datenschutzanforderungen von Organisationen und Einzelpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung und bietet Technologielösungen, die der Umwelt, den Menschen und der Wirtschaft zugutekommen.Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für über eine Million Kunden auf der ganzen Welt gemacht. Mit Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit bietet Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus.Kontakt für MedienanfragenKatrin PfeifferALE Deutschland GmbHkatrin.pfeiffer@al-enterprise.comAgenturkontakt:Arno Laxy/Johannes MangerSympra GmbH (GPRA), Agentur für Public Relationsale@sympra.de, 0711 / 9 47 67 0

