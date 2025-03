ذواكر DDR5 للألعاب/كسر السرعة مع ألوان جديدة، وزمن استجابة أقل، وإصدارات محسّنة لمنصة AMD

أداء فائق السرعة مع تصميم بسيط مثالي للاعبين والمبدعين

HONG KONG, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV، العلامة التجارية الرائدة في مجال ذواكر التخزين للمستهلكين والتي أطلقتها Essencore، عن تحديثات مثيرة في مجموعة ذواكر DDR5 للألعاب وكسر السرعة (Gaming/OC). تشمل الإصدارات الجديدة خيارات ألوان أنيقة لسلسلة FIT V و BOLT V، وأداء محسّن بزمن استجابة أقل، بالإضافة إلى إصدارات "محسّنة لمنصة AMD" عبر جميع طرازات DDR5 OC. يساعد هذا التحديث على تعزيز كفاءة النظام بشكل عام وتوسيع التوافق مع المنصات المختلفة، مما يمنح اللاعبين والمبدعين والمحترفين المزيد من الخيارات لترقية أنظمتهمخيارات ألوان أنيقة لكل تصميمتقدّم KLEVV لونين جديدين لسلسلة ذواكر FIT V و BOLT V، مما يسمح بتوافق أفضل مع تصاميم الأنظمة المختلفة. يتميز إصدار FIT V Jet Black بمظهر أنيق وبسيط يناسب المبدعين والمحترفين الذين يبحثون عن تصميم متناسق. في المقابل، تأتي BOLT V باللون الأبيض النقي (Pure White)، الذي يجمع بين المظهر الجريء والعصري مع أداء عالي السرعة مصمم خصيصًا للاعبين.أداء محسن بزمن استجابة أقلبالإضافة إلى التصميم الجذاب، قامت KLEVV بتحسين أداء سلاسل CRAS V RGB، URBANE V RGB، BOLT V، و FIT V عبر تقليل زمن الاستجابة، مما يعزز سرعة الاستجابة والكفاءة العامة. الآن، تأتي طرازات 6000MT/s بزمن استجابة منخفض يصل إلى CL26 أو CL28، بينما تدعم الطرازات 6400MT/s زمن استجابة يصل إلى CL30، حسب الطراز، لضمان تشغيل أكثر سلاسة وكفاءة للتطبيقات الثقيلة وتجارب الألعاب الاحترافية.توافق أوسع مع إصدارات "محسّنة لمنصة AMD"لضمان تجربة استخدام سلسة، تقوم KLEVV بإضافة إصدارات "محسّنة لمنصة AMD" إلى مجموعة ذواكر DDR5 Gaming/OC. يمكن للمستخدمين بسهولة التعرف على الطرازات المتوافقة من خلال الملصق المخصص على العبوة. يعمل هذا التحديث على توسيع نطاق التوافق، مما يسمح للمستخدمين بتحقيق أقصى استفادة من أنظمة Intel و AMD دون أي تعقيد.مصمم للاعبين والمبدعين والمحترفينتتماشى خيارات اللونين الأسود والأبيض الجديدة مع مفهوم التصميم البسيط (Minimalist Design)، مما يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يفضلون المظهر الأنيق والراقي. سواء كنت لاعبًا أو منشئ محتوى أو محترفًا، توفر ذواكر KLEVV الجديدة مزيجًا مثاليًا من الأداء القوي والتصميم الأنيق.التوافر والضمانتأتي إصدارات ذواكر DDR5 Gaming/OC الجديدة من KLEVV مع ضمان محدود مدى الحياة (Lifetime Limited Warranty)عام 2025. يمكن للمستهلكين زيارة الموقع الرسمي لـ https://www.essencore.com/en/support_where_to_buy KLEVV محليًا ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التاليمزيد من المعلوماتCRAS V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB URBANE V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB BOLT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_BoltV FIT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_FITV حول ESSENCOREتأسست شركة ESSENCORE Limited في عام 2014 وتهدف إلى أن تصبح المزود الرائد عالميًا لوحدات DRAM ومنتجات تطبيقات NAND flash. مع مهمة "تغيير العالم وأن تكون رائدة في توزيع أشباه الموصلات"، تركز استراتيجية العمل لـ ESSENCORE على تبني أحدث التقنيات للتميز عن المنافسين، وتقديم منتجات ذاكرة متخصصة، وتوفير مجموعة متنوعة من المنتجات لضمان بقاء العملاء في المنافسة.حول KLEVVKLEVV هي علامة تجارية متميزة من ESSENCORE، المزود الرئيسي لوحدات الذاكرة ومنتجات تطبيقات NAND Flash. تركز مجموعة KLEVV على وحدات ذاكرة الألعاب عالية الجودة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة. تلتزم KLEVV بتقديم منتجات من الطراز العالمي بجودة عالية، وجميع المنتجات مصممة للمتحمسين الذين يبحثون عن أفضل الأشياء في الحياة. حصلت ذاكرة KLEVV/SSD على جوائز Red Dot Design وiF Design في ألمانيا لتصاميم منتجاتها المبتكرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.klevv.com

