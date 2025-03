KLEVV công bố dải sản phẩm ram DDR5 Gaming/OC với màu sắc mới, độ trễ thấp và các phiên bản “Tối ưu với nền tảng AMD”

Hiệu suất vượt trội kết hợp với thiết kế tối giản, dành cho game thủ và nhà sáng tạo nội dung

HONG KONG, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, thương hiệu bộ nhớ và lưu trữ hàng đầu thế giới của Essencore , công bố dải sản phẩm ram DDR5 Gaming/OC đang rất được giới hâm mộ mong chờ vào ngày hôm nay. Dải sản phẩm mới sử dụng tản nhiệt với các màu sắc tùy chọn bắt mắt dành cho hai dòng ram FIT V và BOLT V, hiệu suất được cải thiện đáng kể với độ trễ thấp hơn, cùng các phiên bản được "Tối ưu với nền tảng AMD" dành cho toàn bộ các mẫu DDR5 OC. Các mẫu sản phẩm mới này giúp tối ưu hóa hiệu suất hệ thống, mở rộng khả năng tương thích với nền tảng, mang đến cho game thủ, nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia phần cứng nhiều lựa chọn hơn để nâng cấp hệ thống của họ.Tùy chọn màu sắc mới phù hợp với mọi hệ thốngKLEVV giới thiệu hai màu tản nhiệt mới cho hai dòng bộ nhớ FIT V và BOLT V, giúp đem đến nhiều lựa chọn cho người dùng trong thiết kế hệ thống. Dòng FIT V được giới thiệu với phiên bản tản nhiệt Jet Black sang trọng, sở hữu thiết kế tối giản nhưng lại cực kỳ tinh tế, lý tưởng cho nhà sáng tạo nội dung và chuyên gia phần cứng. Trong khi đó, dòng BOLT V ra mắt với phiên bản tản nhiệt Pure White tinh khôi, vừa thể hiện sự táo bạo và hiện đại, vừa đảm bảo được với hiệu suất tốc độ cao mà giới game thủ yêu cầu.Hiệu suất vượt trội với độ trễ thấp hơnKhông chỉ tạo điểm nhấn trong thiết kế, KLEVV còn tối ưu hóa hiệu suất của các dòng CRAS V RGB, URBANE V RGB, BOLT V và FIT V bằng cách giảm độ trễ, nâng cao tốc độ phản hồi và hiệu suất tổng thể. Các phiên bản ram tốc độ 6000MT/s hiện có độ trễ cực thấp tới CL26 hoặc CL28, trong khi các mẫu tốc độ 6400MT/s có độ trễ là CL30, tùy thuộc vào từng model , đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả, ngay cả trong các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cao và môi trường chơi game cường độ cao.Mở rộng khả năng tương thích nền tảng với phiên bản "Tối ưu với nền tảng AMD"Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho người dùng, KLEVV đã bổ sung các dòng sản phẩm DDR5 Gaming/OC được "Tối ưu với nền tảng AMD". Người dùng có thể dễ dàng nhận diện các sản phẩm bộ nhớ tương thích thông qua nhãn dán được thiết kế ngay trên bao bì của sản phẩm. Những thay đổi trong kiến trúc này đem lại sự tương thích tốt hơn cho hệ thống, giúp người dùng dễ dàng tối ưu hóa hiệu suất hệ thống trên cả nền tảng Intel và AMD.Lựa chọn tuyệt vời cho game thủ, nhà sáng tạo và chuyên gia phần cứngTản nhiệt mới với hai màu tùy chọn đen và trắng được thiết kế theo triết lý tối giản, hướng đến người dùng yêu thích phong cách tinh tế và hiện đại. Dòng sản phẩm DDR5 mới nhất từ KLEVV chắc chắn sẽ đem lại cho người dùng sự hài lòng về hiệu năng vô đối ẩn bên trong một thiết kế độc đáo, dù là chơi game, sáng tạo nội dung hay sử dụng máy tính chuyên sâu.Thời gian ra mắt & Chính sách bảo hànhCác phiên bản bộ nhớ DDR5 Gaming/OC mới của KLEVV được bảo hành 60 tháng, mang lại sự yên tâm tối đa cho người dùng. Sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt vào Quý 2 năm 2025. Sản phẩm của KLEVV được phân phối bởi DGT tại Việt Nam thông qua các đại lý bán lẻ và phân phối hoặc qua các gian hàng nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.THÔNG TIN THÊMCRAS V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB URBANE V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB BOLT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_BoltV FIT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_FITV GIỚI THIỆU VỀ ESSENCOREĐược thành lập năm 2014, Essencore Limited đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp các thanh DRAM và sản phẩm ứng dụng flash NAND hàng đầu thế giới. Công ty bắt đầu với mục tiêu: “Thay đổi thế giới và dẫn đầu trong lĩnh vực phân phối sản phẩm bán dẫn”. Chiến lược kinh doanh của Essencore là áp dụng các công nghệ mới nhất để tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, cung cấp các sản phẩm bộ nhớ chuyên dụng và nhiều danh mục sản phẩm khác nhau để giúp khách hàng sẵn sàng có lựa chọn cạnh tranh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.essencore.com GIỚI THIỆU VỀ KLEVVKLEVV - thương hiệu cao cấp của Essencore - là nhà cung cấp sản phẩm ứng dụng NAND Flash và thanh nhớ chính. Phạm vi sản phẩm KLEVV tập trung vào các loại thanh nhớ chơi game cao cấp và ổ cứng thể rắn. KLEVV cam kết cung cấp các sản phẩm đẳng cấp thế giới với chất lượng hàng đầu, đồng thời mọi sản phẩm đều được thiết kế cho những người đam mê theo đuổi những mục tiêu tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bộ nhớ/ổ đĩa SSD của KLEVV đã được Giải thưởng Thiết kế Red Dot và Giải thưởng Thiết kế iF của Đức công nhận về thiết kế sản phẩm sáng tạo. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.klevv.com

