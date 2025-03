KLEVV élargit sa gamme de mémoire DDR5 Gaming/OC avec de nouvelles variantes de couleur

Des performances exceptionnelles alliées à un design minimaliste, idéales pour les gamers et créateurs

HONG KONG, March 28, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, marque de référence en mémoire et stockage grand public développée par Essencore, annonce aujourd’hui d’importantes mises à jour de sa gamme de mémoire DDR5 Gaming/OC. Au programme : de nouvelles variantes de couleur pour les séries FIT V et BOLT V, des performances accrues grâce à une latence réduite, ainsi que des versions “Optimisées pour AMD” sur l’ensemble de ses modèles DDR5 OC. Ces améliorations renforcent l’efficacité des systèmes et garantissent une compatibilité élargie avec les plateformes Intel et AMD, offrant ainsi aux gamers, créateurs et professionnels encore plus d’options pour optimiser leurs configurations.De nouvelles variantes de couleur pour une intégration parfaite dans tous les setupsKLEVV élargit sa gamme de mémoire FIT V et BOLT V avec deux nouvelles variantes de couleur, permettant une meilleure intégration dans une large diversité de configurations. La série FIT V est désormais disponible en une élégante édition Jet Black, offrant un design sobre et épuré, idéal pour les créateurs et professionnels recherchant une esthétique minimaliste. De son côté, la série BOLT V introduit une nouvelle édition Pure White, alliant un look moderne et audacieux à des performances ultra-rapides pensées pour les gamers.Des performances optimisées grâce à une latence réduiteAu-delà du design, KLEVV améliore les séries CRAS V RGB, URBANE V RGB, BOLT V et FIT V en abaissant leur latence, garantissant ainsi une réactivité accrue et des performances optimisées. Les modules 6000MT/s affichent désormais une latence réduite à CL26 ou CL28, tandis que les modèles 6400MT/s atteignent CL30 selon la référence. Résultat : une exécution plus fluide et plus efficace, aussi bien pour les charges de travail exigeantes que pour les sessions de jeu intensives.Une compatibilité optimisée avec les versions “Optimisées pour AMD”Pour une expérience utilisateur optimale, KLEVV élargit sa gamme de mémoire DDR5 Gaming/OC avec de nouvelles versions certifiées “Optimisées pour AMD”. Les utilisateurs peuvent identifier facilement les modèles compatibles grâce à un marquage spécifique sur l’emballage. Cette mise à jour garantit une compatibilité renforcée et permet d’exploiter pleinement les performances des plateformes AMD et Intel.Conçue pour les gamers, créateurs et professionnelsLes nouvelles éditions noir et blanc s’intègrent parfaitement dans une approche de design minimaliste, idéale pour les utilisateurs recherchant une esthétique épurée et moderne. Que ce soit pour le gaming, la création de contenu ou les charges de travail intensives, la nouvelle gamme de mémoire KLEVV allie style et performances sans compromis.Disponibilité et garantieLes nouvelles variantes de modules mémoire DDR5 Gaming/OC de KLEVV sont couvertes par une garantie limitée à vie, offrant une tranquillité d’esprit maximale. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni/en France/en Espagne/en Allemagne. Vous pouvez vous rendre sur Amazon pour effectuer des achat.PLUS D'INFORMATIONSCRAS V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB URBANE V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB BOLT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_BoltV FIT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_FITV À PROPOS D'ESSENCOREFondée en 2014, ESSENCORE Limited s'efforce de devenir le leader mondial des modules DRAM et des produits d'application NAND flash. Avec pour mission de "changer le monde et être un leader dans la distribution de semi-conducteurs", la stratégie commerciale d'ESSENCORE est axée sur l'adoption des technologies les plus récentes pour se différencier de la concurrence, offrant des produits de mémoire spécialisés et un portefeuille diversifié pour garantir aux clients une compétitivité accrue.À PROPOS DE KLEVVKLEVV est une marque premium d'ESSENCORE, un acteur majeur des produits modulaires et des applications NAND Flash. La gamme KLEVV est axée sur les modules de mémoire de jeu de haute qualité et les disques SSD. KLEVV s'engage à offrir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier ordre, et tous ses produits sont conçus pour les passionnés à la recherche de ce qu’il y a de mieux dans la vie. La mémoire/SSD KLEVV a été récompensée par le Red Dot Design Award et l'iF Design Award en Allemagne pour ses designs innovants. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com

