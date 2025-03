KLEVV Perluas Lini Memori DDR5 Gaming Varian Warna Baru, Latensi Lebih Rendah, dan Model yang Dioptimalkan untuk AMD

Performa Tinggi dengan Desain Minimalis untuk Gamer dan Kreator

HONG KONG, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV, merek terkemuka di bidang memori dan penyimpanan konsumen yang dikembangkan oleh Essencore, hari ini mengumumkan pembaruan signifikan pada lini memori DDR5 Gaming/OC. Rilis terbaru mencakup varian warna baru untuk seri FIT V dan BOLT V, peningkatan performa dengan latensi lebih rendah, serta varian "Optimized for AMD" yang tersedia di seluruh model DDR5 OC. Pembaruan ini meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan, memperluas kompatibilitas platform, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi gamer, kreator, serta profesional untuk mengoptimalkan sistem mereka.Varian Warna Baru yang Elegan untuk Setiap RakitanKLEVV menghadirkan dua varian warna baru untuk seri memori FIT V dan BOLT V, yang dirancang untuk menyesuaikan dengan berbagai konfigurasi sistem. Seri FIT V kini tersedia dalam edisi Jet Black yang elegan, menawarkan estetika minimalis dan profesional, ideal untuk kreator dan pengguna profesional. Sementara itu, seri BOLT V menghadirkan edisi Pure White terbaru, menggabungkan desain modern dan mencolok dengan performa tinggi yang dioptimalkan untuk gamer.Performa Lebih Kencang dengan Latensi Lebih RendahSelain peningkatan desain, KLEVV juga meningkatkan performa seri CRAS V RGB, URBANE V RGB, BOLT V, dan FIT V dengan mengurangi latensi untuk meningkatkan responsivitas dan efisiensi sistem. Varian 6000MT/s kini menawarkan latensi serendah CL26 atau CL28, sementara model 6400MT/s mencapai CL30, tergantung pada spesifikasinya. Peningkatan ini memastikan pengoperasian yang lebih stabil dan optimal, baik untuk aplikasi berat maupun skenario gaming yang menuntut kinerja tinggi.Kompatibilitas Lebih Luas dengan Varian "Optimized for AMD"Untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih optimal, KLEVV memperbarui lini memori DDR5 Gaming/OC dengan menambahkan varian "Optimized for AMD". Pengguna dapat dengan mudah mengidentifikasi model yang kompatibel dengan melihat label khusus pada kemasan. Pembaruan ini meningkatkan dukungan platform, memungkinkan pengguna untuk memaksimalkan performa sistem mereka di platform Intel dan AMD secara efisien.Dirancang untuk Gamer, Kreator, dan ProfesionalPilihan warna hitam dan putih pada heatsink baru ini selaras dengan filosofi desain minimalis, ideal bagi pengguna yang mencari estetika ramping dan elegan. Baik untuk gaming, pembuatan konten, maupun beban kerja profesional, lini memori terbaru dari KLEVV menghadirkan kombinasi sempurna antara performa tinggi dan desain premium.Ketersediaan & GaransiVarian terbaru modul memori DDR5 Gaming/OC dari KLEVV dilengkapi dengan garansi terbatas seumur hidup, memberikan perlindungan maksimal bagi pengguna. Produk ini akan tersedia mulai Q2 2025. PT CAHAYA DISTRIBUSI NUSANTARA di Indonesia. Seluruh lini produk juga tersedia di Market Online ataupun Offline, seperti di Enter Komputer atau e-commerce: Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dll.INFO LEBIH LANJUTCRAS V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB URBANE V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB BOLT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_BoltV FIT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_FITV TENTANG ESSENCOREDidirikan pada tahun 2014, Essencore Limited bertujuan untuk menjadi vendor modul DRAM dan produk aplikasi flash NAND terbesar di dunia. Perusahaan ini dimulai dengan satu tujuan: "Mengubah dunia dan menjadi pemimpin dalam distribusi semikonduktor". Strategi bisnis Essencore adalah mengadopsi teknologi terbaru untuk membedakan diri dari kompetitor, menghadirkan produk Memori khusus, dan menawarkan berbagai portofolio produk untuk kesiapan persaingan pelanggan. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.essencore.com TENTANG KLEVVKLEVV adalah merek premium dari Essencore, vendor utama produk Modul dan Flash NAND. Jangkauan KLEVV berfokus pada modul memori game superior dan solid state drive. KLEVV berkomitmen untuk menghadirkan produk kelas dunia dengan kualitas terbaik, dan semua produk dirancang untuk para penggemar yang mengutamakan hal terbaik dalam hidup. SSD/memori KLEVV telah diakui oleh Red Dot Design Award dan iF Design Award di Jerman untuk desain produk inovatifnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.klevv.com

