KLEVV ได้เพิ่มไลน์ผลิตภัณฑ์หน่วยความจำ DDR5 Gaming/OC ด้วยสีใหม่ ค่าความหน่วงต่ำ และรุ่นที่ปรับแต่งให้เหมาะสำหรับ AMD

ประสิทธิภาพทรงพลัง ผสานดีไซน์มินิมอล ตอบโจทย์ทั้งเกมเมอร์และครีเอเตอร์

HONG KONG, March 25, 2025 / EINPresswire.com / -- KLEVV แบรนด์หน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชั้นนำที่พัฒนาโดย Essencore ประกาศ อัปเดตผลิตภัณฑ์ ในไลน์ DDR5 Gaming/OC ครั้งสำคัญ รวมถึง ตัวเลือกสีใหม่ สำหรับซีรีส์ FIT V และ BOLT V ประสิทธิภาพที่ได้รับการปรับปรุงด้วยค่าความหน่วงต่ำ และรุ่น "Optimized for AMD" ที่รองรับใน โมเดล DDR5 OC ทั้งหมด การอัปเดตนี้ช่วย เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ และ ขยายความเข้ากันได้ของแพลตฟอร์ม ให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้หน่วยความจำที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเกมเมอร์ ครีเอเตอร์ หรือมืออาชีพตัวเลือกสีใหม่ที่เหมาะกับทุกการประกอบพีซีKLEVV เปิดตัว สองสีใหม่ สำหรับซีรีส์หน่วยความจำ FIT V และ BOLT V ที่ช่วยเสริมสไตล์ให้กับการออกแบบระบบของคุณ ซีรีส์ FIT V มาพร้อมกับ Jet Black สีดำสุดหรู ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและลงตัว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ครีเอเตอร์และมืออาชีพ ขณะที่ซีรีส์ BOLT V มาพร้อมกับ Pure White สีขาวบริสุทธิ์ ดีไซน์ที่โดดเด่น ทันสมัย พร้อม ประสิทธิภาพความเร็วสูงที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเกมเมอร์ประสิทธิภาพดีขึ้นด้วยค่าหน่วงที่ลดลงนอกจากดีไซน์ที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว KLEVV ยังได้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ CRAS V RGB, URBANE V RGB, BOLT V และ FIT V ด้วยการ ลดค่าหน่วง (Latency) ช่วยเพิ่ม การตอบสนองและประสิทธิภาพโดยรวม โมเดลที่มี 6000MT/s ตอนนี้มีค่าหน่วงต่ำสุดถึง CL26 หรือ CL28 ในขณะที่รุ่น 6400MT/s รองรับค่าหน่วง CL30 (ขึ้นอยู่กับรุ่น) เพื่อให้มั่นใจถึง การทำงานที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับ แอปพลิเคชันที่ต้องการพลังประมวลผลสูงและการเล่นเกมระดับมืออาชีพเพิ่มการสนับสนุนความเข้ากันได้กับแพลตฟอร์มผ่านรุ่น "Optimized for AMD"เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานเป็นไปอย่าง ราบรื่นและมีเสถียรภาพ KLEVV ได้เพิ่ม รุ่น "Optimized for AMD" ในไลน์หน่วยความจำ DDR5 Gaming/OC ผู้ใช้สามารถตรวจสอบ สติกเกอร์ระบุรุ่นที่รองรับ บนบรรจุภัณฑ์เพื่อ ยืนยันความเข้ากันได้ การอัปเดตนี้ช่วยให้สามารถใช้หน่วยความจำได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพบนทั้งแพลตฟอร์ม Intel และ AMDออกแบบมาสำหรับเกมเมอร์ ครีเอเตอร์ และมืออาชีพตัวเลือกสี ดำและขาว สำหรับฮีทซิงค์รุ่นใหม่ได้รับการออกแบบตามแนวคิด Minimalist Design เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชื่นชอบ ความเรียบง่ายแต่ล้ำสมัย ไม่ว่าคุณจะใช้เพื่อ เล่นเกม สร้างคอนเทนต์ หรือใช้งานระดับมืออาชีพ หน่วยความจำจาก KLEVV จะมอบ ทั้งดีไซน์ที่โดดเด่นและประสิทธิภาพที่เหนือระดับการวางจำหน่าย & การรับประกันโมดูลหน่วยความจำ DDR5 Gaming/OC รุ่นใหม่จาก KLEVV มาพร้อม การรับประกันแบบ Lifetime Limited Warranty เพื่อมอบ ความมั่นใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ และจะเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 สามารถหาซื้อได้ตัวแทนนำเข้า บริษัท โดราคูล จำกัด รวมทั้งมีจำหน่ายผ่านช่องทาง ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopeeข้อมูลเพิ่มเติมCRAS V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB URBANE V RGB: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_UrbaneVRGB BOLT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_BoltV FIT V DDR5: https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_FITV เกี่ยวกับ ESSENCOREบริษัท Essencore จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้จำหน่ายโมดูล DRAM และผลิตภัณฑ์การใช้งานแฟลช NAND อันดับต้น ๆ ของโลก บริษัทเริ่มต้นด้วยเป้าหมายเดียว: เพื่อ “เปลี่ยนโลก และเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายเซมิคอนดักเตอร์” กลยุทธ์ด้านธุรกิจของ Essencore คือการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำโดยเฉพาะ และนำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อความพร้อมในการแข่งขันของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.essencore.com เกี่ยวกับ KLEVVKLEVV เป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมของ Essencore ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์การใช้งานโมดูล และแฟลช NAND รายใหญ่ ขอบข่ายผลิตภัณฑ์ KLEVV มุ่งเน้นที่โมดูลหน่วยความจำเกมมิ่ง และโซลิดสเตตไดรฟ์ระดับสุดยอด KLEVV มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับเวิล์ดคลาสด้วยคุณภาพชั้นหนึ่ง และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการหาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต หน่วยความจำ/SSD KLEVV เป็นที่รู้จักโดยได้รับรางวัล Red Dot Design Award และ iF Design Award ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม www.klevv.com

