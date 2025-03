سناب شات" تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإطلاق عدسة واقع معزز لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين

كجزء من نشاطات "الواقع المعزز من أجل الخير" في شهر رمضان

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, March 23, 2025 /EINPresswire.com/ -- أعلنت سناب شات عن تعاونها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) لإطلاق عدسة للواقع المعزز على منصتها خلال فعالية مشتركة أقيمت في مكاتب سناب تشات في مدينة الرياض. وتهدف الجهود الرقمية المشتركة لاستخدام تقنية الواقع المعزز (AR) كأداة مبتكرة لزيادة الوعي وتعزيز التعاطف مع اللاجئين. ويهدف هذا التعاون إلى دمج التقنية بالسرد القصصي الرقمي، مما يساعد على تسليط الضوء على واقع اللاجئين وتعزيز التفاعل المجتمعي مع القضايا الإنسانية من خلال تجربة تفاعلية غير مسبوقة.

وجمعت الفعالية التي اقيمت بمناسبة إطلاق عدسة الواقع المعزز العديد من المهتمين بالعمل التنموي والخيري من أفراد ومؤسسات القطاع العام والخاص بالإضافة إلى عدد ضخم من صناع المحتوى وممثلي وسائل الاعلام الاخباري. وتضمن الحفل الكلمة الافتتاحية من مديرة السياسات العامة في الشرق الأوسط لدى شركة سناب تشات الأستاذة جواهر عبدالحميد والتي تناولت أهمية دور التقنية في تشكيل ومساندة الجهود المبذولة في العمل الخيري بشكل خاص والتنمية الإنسانية بشكل عام. وتبع ذلك كلمة الأستاذ طالب سلهب رئيس شراكات القطاع الخاص والعمل الخيري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مفوضية اللاجئين والتي رسم فيها صورة لأوضاع النازحين قسراً عالمياً في الوقت الراهن وجهود المفوضية في التخفيف من معاناة واللاجئين والنازحين داخلياً في مختلف أنحاء العالم.

مع تفاعل 83% من مستخدمي تطبيق سناب شات في المملكة العربية السعودية مع تقنيات الواقع المعزز أسبوعيًا، تستفيد هذه المبادرة من قوة تأثير التقنية الرقمية من خلال تجارب توعوية وتفاعلية مؤثرة. وتساعد عدسات الواقع المعزز المصممة بأسلوب مبتكر في توفير رؤية أوضح لرحلة النازحين قسراً بكافة جوانبها مما يعزز فهماً أعمق من خلال سرد قصصي بصري يتجاوز الوسائل الإعلامية التقليدية. وتعتبر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من الجهات الانسانية الرائدة في استكشاف الحلول المبتكرة لزيادة الوعي في أنحاء العالم، حيث يشكل هذا التعاون مع شركة سناب شات خطوة نوعية فريدة في توظيف التقنية لسد الفجوة بين الوعي والمعرفة البسيطة والعمل الفعلي المحسوس.

وفي تعليق على هذا التعاون، صرح المدير العام لشركة سناب تشات في المملكة العربية السعودية الأستاذ/ عبدالله الحمادي بقوله "لقد أحدثت التقنية تحولًا جذريًا في كيفية تفاعلنا مع القضايا العالمية الملحة. ومن خلال تعاوننا عن قرب مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المملكة العربية السعودية نسعى لتوظيف إمكانياتنا المتقدمة في تقنيات الواقع المعزز لتقديم تجارب تفاعلية ثرية تسهم في زيادة الوعي والتعاطف وكسب التأييد للجهود الدولية التي تستهدف مساعدة دعم الأشخاص المجبرين على الفرار . إن هدفنا هو تمكين الأفراد من استكشاف هذه القضايا بطريقة تجعلهم أكثر إدراكًا وتفهماً، مما يعزز دورهم في فرص دعم هذه المبادرات الإنسانية."

كما أضاف رئيس شراكات القطاع الخاص والعمل الخيري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأستاذ/ طالب سلهب بقوله "توفر أشكال السرد الرقمي الحديثة، مثل الواقع المعزز، فرصة لإشراك الجمهور بشكل واسع وتعميق فهمهم للتحديات الإنسانية التي يعيشها أأكثر من 122 مليون لاجئ ونازح داخلياً من حول العالمl ومن خلال هذا التعاون مع سناب شات، نسعى إلى تقديم تجربة رقمية لا تقتصر على نقل المعلومات فقط، بل تلهم المجتمع المدني بشكل محفز لاتخاذ خطوات ملموسة لدعم احتياجات اللاجئين والنازحين قسراً والمساهمة في تخفيف وطأة ظروفهم.. فرفع مستوى الوعي والتشجيع على الدعم هو حجر الأساس في تعزيز التضامن الانساني، والتقنية هي أحد الوسائل الرائدة للوصول إلى جماهير جديدة من الداعمين وفرص واعدة للأشخاص المجبرون على الفرار لبناء حياة أفضل".

