L'IA à commande vocale dans le cabinet dentaire se connecte à la plupart des IA et des spécialistes.

Perplexity Deep Think décrit Reena comme 'Révolutionnaire'. GPT la qualifie de 'Changement de Paradigme'. LLaMA dit qu'elle est 'Innovante'. Copilot affirme que Reena est 'Visionnaire'” — Principaux modèles de langage (LLM) mondiaux.

SCOTTSDALE, AZ, UNITED STATES, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- La startup en intelligence artificielle Reena.ai dépose un brevet pour une technologie révolutionnaire de collaboration, conçue spécifiquement pour le secteur mondial dentaire et de la santé.Basée à Scottsdale, Arizona, Reena.ai a dévoilé un système de communication révolutionnaire piloté par l'IA. Cette technologie, appelée « Reena », est une plateforme IA activée par commande vocale qui coordonne sans effort les technologies de bureau dans le domaine dentaire et médical, facilite les connexions entre médecins, spécialistes et prestataires, et améliore le parcours des patients. L’objectif : accroître la satisfaction des patients tout en optimisant la rentabilité pour tous.Points clés et avantagesTransferts simplifiésAvec une simple commande vocale, les dentistes peuvent référer leurs patients à des spécialistes. Par exemple : « Hey Reena, prends un rendez-vous dès que possible chez un chirurgien maxillo-facial pour mon patient. » L'IA communique avec les cabinets pré-sélectionnés et propose des horaires disponibles au patient pendant la consultation. Une fois le rendez-vous confirmé, Reena transmet les informations nécessaires au spécialiste pour la préparation.Workflow optimiséLes hygiénistes peuvent gagner du temps en mettant à jour les dossiers des patients, en programmant des suivis ou en préparant les factures grâce aux commandes vocales, éliminant ainsi les tâches manuelles fastidieuses.Intégration harmonieuseReena s'intègre à la plupart des technologies dentaires modernes, permettant aux professionnels de continuer à utiliser leurs outils préférés de gestion de cabinet et d'intelligence artificielle.Robert Maynard, cofondateur et COO de Reena.ai, compare la plateforme à un iPhone : « C'est comme un App Store où des solutions actuelles et futures alimentées par l’IA fonctionnent comme des applications, offrant aux startups une plateforme de diffusion accessible. »Lancement du programme bêtaReena.ai accepte dès maintenant les inscriptions pour son programme bêta fermé, accessible aux cabinets dentaires nord-américains. Pour plus d’informations, les cabinets intéressés peuvent visiter reena.ai/beta .. Par ailleurs, les professionnels pourront rencontrer les fondateurs lors de l'International Dental Show (IDS) à Cologne la semaine du 24 mars.À propos de Reena.aiReena.ai, Inc., située à Scottsdale, Arizona, est à la pointe des innovations en intelligence artificielle dans le secteur de la santé. L’entreprise a été fondée par Dr. Reena Gajjar, spécialiste en IA formée à Harvard et prothésiste, et Robert Maynard, entrepreneur renommé avec plus de 4 milliards de dollars en réussites entrepreneuriales avérées.Reena.ai s'engage à utiliser la puissance de l'IA pour optimiser les soins de santé, rationaliser les processus, améliorer l’expérience des patients et maximiser la rentabilité des parties prenantes.

