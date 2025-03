— Perplexity Deep Think beschreibt Reena als „revolutionär“. GPT nennt sie einen „Paradigmenwechsel“. LLaMA bezeichnet sie als „bahnbrechend“. Copilot charakterisiert Reena als „visionär“.” — Global LLM's

SCOTTSDALE, AZ, UNITED STATES, March 20, 2025 / EINPresswire.com / -- Das innovative Startup reena.ai hat ein Patent für ein bahnbrechendes, KI-gestütztes Kommunikationssystem angemeldet, das speziell für die globale Dental- und Gesundheitsbranche entwickelt wurde.Die Technologie mit dem Namen „reena“ ist eine sprachaktivierte KI-Plattform, die zahnmedizinische und gesundheitspolitische Bürotechnologien nahtlos koordiniert, Verbindungen zwischen Ärzten, Spezialisten und Anbietern erleichtert und die Patientenreise optimiert. Ziel ist es, die Patientenzufriedenheit zu steigern und die Rentabilität für alle Beteiligten zu verbessern.Hauptmerkmale und Vorteile• Mühelose Überweisungen:Zahnärzte können Patienten mit einem einfachen Sprachbefehl an Spezialisten überweisen. Zum Beispiel: „Hey Reena, buche bitte so schnell wie möglich einen Termin bei einem Kieferchirurgen für meinen Patienten.“Die KI kommuniziert mit den vorausgewählten Facharztpraxen und bietet dem Patienten bereits während des Arztbesuchs verfügbare Termine an. Sobald der Termin gebucht ist, sendet Reena die relevanten Patienteninformationen an den Spezialisten zur Vorbereitung.• Optimierter Arbeitsablauf:Hygieniker können Zeit sparen, indem sie per Sprachbefehl Patientendaten aktualisieren, Folgetermine vereinbaren und Rechnungen vorbereiten. Dies reduziert die manuelle Dateneingabe und unproduktive Arbeitszeit.• Nahtlose Integration:Reena ist mit den meisten modernen Dentaltechnologien kompatibel, sodass Ärzte weiterhin ihre bevorzugten KI- und Praxismanagementlösungen flexibel nutzen können.Robert Maynard, Mitbegründer und COO von reena.ai, vergleicht Reena mit einem iPhone, auf dem aktuelle und künftige KI-Lösungen wie Apps im Apple App Store integriert werden. Dies bietet neuen Unternehmen eine erschwingliche Vertriebsplattform."Ich bin seit 28 Jahren Patentanwalt", sagte Dale Ream, der Patentanwalt des Unternehmens. "Bei der Ausarbeitung der Patentanmeldung habe ich gefragt, ob ich den Großteil meiner Gebühren in Form von Eigenkapital übernehmen kann. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich mich für diesen Weg entschieden habe."Start des Beta-Programmsreena.ai nimmt ab sofort Reservierungen für sein geschlossenes Betaprogramm entgegen, das für Zahnarztpraxen in Nordamerika offen ist. Weitere Informationen finden interessierte Praxen unter reena.ai/beta . Zudem haben Interessierte die Möglichkeit, die Gründer auf der Internationalen Dental-Schau (IDS) in Köln in der Woche vom 24. März persönlich zu treffen.Über reena.aireena.ai, Inc. mit Sitz in Scottsdale, Arizona, steht an der Spitze der KI-Innovationen im Gesundheitswesen. Gegründet wurde das Unternehmen von Dr. Reena Gajjar, einer Harvard-ausgebildeten KI-Spezialistin und Prothetikerin, sowie Robert Maynard, einem erfahrenen Unternehmer mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Gründung von Unternehmen im Wert von über 4 Milliarden Dollar.Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die Leistungsfähigkeit von KI zu nutzen, um die Gesundheitsversorgung zu optimieren, Prozesse zu rationalisieren, das Patientenerlebnis zu verbessern und die Rentabilität für alle Beteiligten zu steigern.

