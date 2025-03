革新亚太地区媒体创新：OMG Studios 与FINAS 建立虚拟制作战略合作伙伴关系

OMG Studios首席执行官陈元应先生与FINAS首席执行官Datuk Azmir Saifuddin Mutalib在备忘录交换仪式上握手,标志着电影行业合作的新篇章。 OMG Studios首席执行官陈元应先生与FINAS首席执行官Datuk Azmir Saifuddin Mutalib在备忘录交换仪式上握手,巩固了电影行业的新合作伙伴关系。

OMG Studios与马来西亚国家电影发展局FINAS今日宣布签订为期两年的虚拟制作合作协议,旨在将马来西亚打造为亚太地区媒体创新中心,提升国际竞争力。

SINGAPORE, SINGAPORE, March 19, 2025 /EINPresswire.com/ -- 在一项将重新定义东南亚媒体格局的里程碑式发展中,东南亚领先的虚拟制作专家OMG Studios Sdn. Bhd.(OMG)与马来西亚国家电影发展公司Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia(FINAS)今天在 2025 年香港國際影視展期间宣布了一项具有里程碑意义的合作协议。这一为期两年的战略合作旨在将马来

西亚确立为亚太地区媒体创新的关键参与者。

此次合作适逢虚拟制作技术正在全球范围内革新电影制作的关键时刻,将OMG 的技术专长与FINAS 新建立的最先进虚拟制作工作室相结合,创建一个全面的生态系统,吸引国际制作,发展本地人才,并加强马来西亚在全球媒体产业中的地位。

"这一合作代表马来西亚创意产业发展战略的重大飞跃,"OMG Studios 首席执行官陈元应先生表示。"通过将我们的虚拟制作能力与FINAS 的机构支持和世界级设施相结合,我们为寻求东南亚尖端制作解决方案的全球制作人创造了一个引人注目的价值主张。"

该战略协议专注于四个关键合作领域,旨在最大化在整个地区的影响力:

1. 虚拟制作工作室咨询:OMG Studios 将作为FINAS 虚拟制作工作室的战略顾问,实施国际最佳实践并简化运营工作流程,以满足全球行业标准。

2. 制作开发与执行:该合作将每年在FINAS 工作室促成至少3 个重大制作项目,为本地和国际项目提供全面的虚拟制作支持,将马来西亚确立为首选制作目的地。

3. 人才发展:每年将由行业专家举办至少两次专业大师班,以发展马来西亚的虚拟制作人才库,并为专业成长建立明确的途径,解决下一代内容创作所需的关键技能。

4. 生态系统发展:该合作将吸引大学、技术提供商和区域工作室参与,在马来西亚创建一个可持续的虚拟制作生态系统,为该地区树立榜样。

"FINAS 致力于通过技术创新推动马来西亚电影产业发展,"FINAS 首席执行官DatukAzmir Saifuddin Mutalib 表示。"与OMG Studios 的这一合作完全符合我们培养本地人才同时吸引国际制作到马来西亚的使命,将我们的创意专业人士置于全球制作趋势的前沿。"

预计该合作将通过增加制作活动、技能发展和国际合作产生显著的经济效益。它代表了马来西亚数字内容战略的转型里程碑,反映了该国成为该地区快速发展的媒体格局中卓越领导者的雄心。

关于OMG Studios

OMG Studios Sdn. Bhd.是一家创意媒体科技公司,专门从事区域市场的虚拟制作、多媒体和综合媒体技术解决方案。作为东南亚领先的虚拟制作制作商、工作室和顾问,OMG 帮助内容创作者利用尖端技术增强讲故事能力,同时提高制作效率。

关于FINAS

马来西亚国家电影发展公司(FINAS)是马来西亚通讯和数字部下属的法定机构,成立旨在促进、培养和推动马来西亚电影产业的发展。FINAS 通过战略倡议、资金计划和基础设施发展支持马来西亚创意内容行业的发展。

